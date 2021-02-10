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Серебрянка вышла не вечерний марш

  • 10.02.2021, 22:22
  • 1,413
Серебрянка вышла не вечерний марш

Видеофакт.

В столице Беларуси продолжаются акции протеста.

Жители минской Серебрянки прошлись маршем по району.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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