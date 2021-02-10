Демократы заявили о намерении доказать причастность Трампа к мятежу 10.02.2021, 22:39

1,922

Второй день слушаний по делу об импичменте бывшего президента США начался с выступления обвинителей.

Второй день слушаний по делу об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа начался с выступления обвинителей. Трансляцию ведет в том числе газета The Washington Post.

Демократы заявили, что намерены доказать причастность Трампа, обвиняемого в подстрекательстве, к штурму Капитолия его сторонниками.

«Доказательства нам покажут, что экс-президент Дональд Трамп не был ни в чем не повинным наблюдателем. Доказательства нам покажут, что это он спровоцировал беспорядки 6 января», — заявил демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд).

По его словам, именно бывший американский лидер спровоцировал беспорядки и знал, что они произойдут.

В ходе слушаний были продемонстрированы кадры, призванные показать «масштабы насилия и угрозу, которую мятежники представляли для всех в Капитолии».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».