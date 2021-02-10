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Большой марш прошел в микрорайоне Запад

  • 10.02.2021, 22:54
  • 1,004
Большой марш прошел в микрорайоне Запад

Столица протестует ежедневно.

В Беларуси продолжаются акции протеста.

Большой марш прошел в микрорайоне Запад.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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