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Минздрав Беларуси о вакцинации от COVID-19: В конце марта начнем прививать всех

  • 10.02.2021, 23:03
Минздрав Беларуси о вакцинации от COVID-19: В конце марта начнем прививать всех

Ранее Минздрав проводил вакцинацию врачей, учителей и карателей.

В Минздраве Беларуси сказали, когда в Беларуси начнется массовая вакцинация от коронавируса всего населения, и что для этого должно произойти. Об этом БелТА сообщает со слов Дмитрия Пиневича, министра здравоохранения.

Глава Минздрава заявил, как будет развиваться ситуация с вакцинацией от коронавируса в Беларуси в ближайшее время. Пиневич напомнил, что медиков в Беларуси уже прививают от «ковида». А 9 февраля в Беларусь поступили еще 40 тысяч вакцин - очередная партия.

- С начала марта (2021-го года - Ред.), думаю, уже в первых числа мы получим еще 100 тысяч вакцин. И уже начнем прививать педагогов, работников торговли, сельхозпредприятий - всех тех, у кого по роду деятельности множество контактов с другими людьми. А конце марта вместе с российскими коллегами планируем массовый выход вакцины отечественного производства. Тогда мы уже начнем прививать все категории населения, - пояснил министр.

Таким образом, массовая вакцинация всех белорусов будет производиться вакциной, произведенной в Беларуси. Уточняется, что вакцину смогут получить те, кто захочет привиться добровольно и не будет иметь противопоказаний.

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