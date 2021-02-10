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Трамп навсегда остался без Twitter

  • 10.02.2021, 23:05
  • 1,249
Трамп навсегда остался без Twitter

Соцсеть не планирует снимать блокировку.

Компания Twitter не планирует восстанавливать доступ 45-го президента США Дональда Трампа к социальной сети. Аккаунт Трампа не восстановят, даже если он когда-нибудь снова станет президентом США.

Об этом сказал финансовый директор Twitter Нед Сигал в интервью CNBC.

Как пояснил Сигал, блокирование аккаунта в соцсети Twitter не предусматривает его восстановления.

"Когда вас удаляют с платформы, вы удаляетесь с платформы. Наша политика направлена на то, чтобы люди не подстрекали к насилию", - сказал он.

Напомним, 9 января соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт тогда еще президента США Дональда Трампа. На такой шаг пошли из-за беспорядков в Вашингтоне и вторжения в Капитолий сторонников Трампа. Считают, что именно заявления Трампа в соцсетях спровоцировали беспорядки.

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