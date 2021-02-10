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Юлия Навальная покинула Россию

  • 10.02.2021, 23:15
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Юлия Навальная покинула Россию

Жена российского оппозиционного политика прилетела в Германию.

Супруга политика Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил в среду, 10 февраля, DW со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" рейсом во Франкфурт-на-Майне. По сведениям еженедельника Der Spiegel, Навальная уже прибыла в Германию, ее самолет приземлился во франкфуртском аэропорту. Сообщается, что она осталась в транзитной зоне, когда другие пассажиры уже покинули ее.

Причины отъезда супруги Навального пока неизвестны. Сама она это не комментировала. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Юлия Навальная 17 января вернулась в Москву вместе с супругом из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию на протяжении почти 5 месяцев после отравления боевым отравляющим веществом семейства "Новичок". Алексей Навальный был задержан в аэропорту сразу же по прибытии в Россию, затем суд принял решение о его аресте.

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