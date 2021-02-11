Байден поручил Пентагону пересмотреть стратегию США по отношению к Китаю 11.02.2021, 8:03

Джо байден

фото: GettyImages

Рабочей группе дано четыре месяца.

Президент США Джо Байден объявил о формировании в составе Министерства обороны специальной рабочей группы по пересмотру американской военной стратегии в отношении угроз со стороны Китая.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Байден дал рабочей группе четыре месяца на то, чтобы дать оценку сегодняшней ситуации, и «чтобы мы могли наметить… путь вперед по вопросам, связанным с Китаем».

Байден добавил, что обзор, который будет создан рабочей группой, имеет решающее значение в выработке американской стратегии противостояния китайской угрозе.

«Нам необходимо противостоять растущим угрозам, которые создает Китай, чтобы сохранить мир и защитить наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — добавил он.

Рабочая группа должна будет подготовить свои оценки и рекомендации по выработке военной стратегии в отношении Китая, технологическим вопросам, организационной структуре и стратегии применения вооруженных сил, а также о возможных альянсах и двусторонних оборонных договорах с Пекином.

«Таким образом мы решим китайскую проблему и обеспечим победу американского народа в будущей конкуренции», — сказал Байден.

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