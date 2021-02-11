Литва отказалась арестовать соратника Навального по требованию России 3 11.02.2021, 8:11

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Глава МВД Литвы поставила под сомнение возможность членства РФ в Интерпол.

Власти Литвы отказались выполнять постановление московского суда об аресте Леонида Волкова, соратника лидера российской оппозиции Алексея Навального, передает «Голос Америки».

Россия через Интерпол предъявила Волкову обвинение в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные протестные акции. Потенциально это грозит Волкову, который сейчас проживает в Литве, тюремным заключением сроком до трех лет.

«Использование международных инструментов для политически мотивированных преследований является неверной практикой», - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, имея в виду попытку Москвы использовать сеть Интерпола, в которую входят 194 государства, для ареста оппозиционного политика.

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Ордер, выданный Москвой на арест Волкова, «вызывает серьезные сомнения в отношении членства России в этой организации», - добавила Билотайте, имея в виду Интерпол.

В российском суде заявили, что ордер на задержание Волкова был выдан в рамках Содружества независимых государств (СНГ), в которое Литва никогда не входила.

Ордер на арест Волкова был выдан после того, как по всей России начались демонстрации с требованием освободить лидера оппозиции Алексея Навального, который находится в заключении с 17 января.

Волкову пришлось бежать из России еще в 2019 году, когда власти возбудили уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией – некоммерческой организации, возглавляемой Навальным. ФБК обвинили в отмывании денег. Сторонники Навального неоднократно называли это уголовное расследование политически мотивированным.

Находясь в Литве, Волков координировал акции протеста в России с требованием освободить Навального, одна из которых запланирована на ближайшее воскресенье.

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