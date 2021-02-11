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Врачи обнаружили новый неочевидный симптом коронавируса

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  • 11.02.2021, 8:20
  • 6,829
Врачи обнаружили новый неочевидный симптом коронавируса

Он проходит вместе с первыми признаками выздоровления.

Длительная икота может являться одним из редких симптомов COVID-19, пишет Express.

В публикации описаны несколько случаев заболевания, взятых из врачебной практики. Их всех объединяет тот факт, что пациенты испытывали икоту. При этом их тесты на коронавирус были положительными, результаты компьютерной томографии также подтверждали диагноз. Также отмечается, что икота проходила вместе с первыми признаками выздоровления.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании подтвердили, что коронавирус действительно оказывает воздействие на диафрагму, вследствие чего больной может подолгу икать.

Однако врачи предупреждают, что икота часто возникает беспричинно и длится в течение нескольких минут. Это может быть стресс, сильное эмоциональное потрясение или реакция организма на пищу или питье. По их мнению, человеку следует обратиться к врачу, только если он икает более двух суток или приступы икоты регулярно повторяются.

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