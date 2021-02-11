закрыть
11 февраля 2021, четверг, 11:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Узурпатор уволен

9
  • 11.02.2021, 8:32
  • 13,634
Узурпатор уволен

Народ Беларуси принял свое решение.

Сегодня, в 187-й день революции, независимые телеграм-каналы обратились к белорусам:

— Доброе утро, партизаны свободной Беларуси!

Трехпроцентному практически нечем удерживать свою власть. Вся его опора - это каратели и соучастники преступлений. Те, кого ожидает Гаагский трибунал. Он никто, весь цивилизованный мир не признает более его полномочия, а новых народ ему не дал.

Скоро весна, друзья! Мы должны с удвоенной силой бороться за нашу страну, без фальши, лжи и обмана. За Беларусь - без диктатуры. Мы сделали свой выбор, и мы хозяева в нашей стране!

Узурпатор, оторванный от реальной жизни, уволен народом. Продолжаем борьбу, друзья!

Мы не ждем перемены, мы их делаем!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич