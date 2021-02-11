Узурпатор уволен 9 11.02.2021, 8:32

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Народ Беларуси принял свое решение.

Сегодня, в 187-й день революции, независимые телеграм-каналы обратились к белорусам:

— Доброе утро, партизаны свободной Беларуси!

Трехпроцентному практически нечем удерживать свою власть. Вся его опора - это каратели и соучастники преступлений. Те, кого ожидает Гаагский трибунал. Он никто, весь цивилизованный мир не признает более его полномочия, а новых народ ему не дал.

Скоро весна, друзья! Мы должны с удвоенной силой бороться за нашу страну, без фальши, лжи и обмана. За Беларусь - без диктатуры. Мы сделали свой выбор, и мы хозяева в нашей стране!

Узурпатор, оторванный от реальной жизни, уволен народом. Продолжаем борьбу, друзья!

Мы не ждем перемены, мы их делаем!

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