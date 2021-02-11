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СМИ: Российского посла Мезенцева переведут на другую работу

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  • 11.02.2021, 8:38
  • 7,785
СМИ: Российского посла Мезенцева переведут на другую работу
Дмитрий Мезенцев
Фото: Илья Питалев

В отставку также уйдет госсекретарь «союзного государства» Григорий Рапота.

У «союзного государства» России и Белоруссии вскоре сменится госсекретарь. Григорий Рапота намерен уйти в отставку. Возможно назначение на эту должность Дмитрия Мезенцева, говорят источники РБК.

Москва и Минск обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства, сообщили четыре источника РБК. С декабря 2011 года этот пост занимает Григорий Рапота.

Источник, близкий к российскому правительству, сказал, что Рапота, которому на прошлой неделе исполнилось 77 лет, уйдет в отставку в ближайшее время. О том, что он собирается оставить должность, знают и двое знакомых Рапоты.

На его место рассматривается нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения с белорусской стороны. О том, что именно нынешний российской посол является основным кандидатом в госсекретари, говорит и источник, близкий к российскому правительству.

В посольстве России в Беларуси, белорусском и российском министерствах иностранных дел, постоянном комитете союза от комментариев отказались.

В конце января стало известно, что кадровые вопросы (без уточнения, какие именно) обсуждались в ходе телефонного разговора Путина и Лукашенко.

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