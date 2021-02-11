«Мы вас не выбирали»: в Беларуси вспыхнули протесты против «тараканьей сходки»22
- 11.02.2021, 8:42
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Акции проходят повсюду, несмотря на мороз.
В Минске и окрестностях не прекращаются ежедневные марши и пикеты под бело-красно-белыми флагами. Их участники протестуют против беззакония и требуют свободных выборов, сообщает «Наша Нива».
Колонна на улицах Серебрянки — здесь на шествие собрались более 50 человек.
Накануне «всебелорусского собрания» организовались жители Серебрянки и Запада. И в том, и в том районе вечером в среду на демонстрации вышли десятки человек. И это несмотря на мороз — температура в Минске опустилась до -12 градусов.
Часть колонны на Западе. Судя по видео, в шествии принимали участие более 30 человек.
А вот люди с флагами на бульваре Шевченко и улице Гая.
Читатели «Нашей Нивы» сообщили также об акциях в Колодищах, Жодино, Пружанах и многих других городах и местечках страны.