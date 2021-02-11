закрыть
11 февраля 2021, четверг, 11:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У Лукашенко — все меньше пространства для маневра

10
  • 11.02.2021, 8:54
  • 7,904
У Лукашенко — все меньше пространства для маневра
фото: ТАСС

Крысу загнали в угол.

У белорусского диктатора сейчас, в условиях острого внутриполитического кризиса, стало меньше возможностей сопротивляться ползучей российской экспансии, пишут naviny.online.

Медведев снова заговорил об интеграции

На фоне происходящих в Беларуси в последние полгода протестов тема углубления белорусско-российской интеграции практически исчезла из информационных сообщений.

Напомним, в декабре 2018 года Дмитрий Медведев, будучи тогда российским премьером, заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства «союзного государства», включая создание единого эмиссионного центра.

В сентябре 2019 года они с белорусским коллегой Сергеем Румасом даже парафировали соответствующую программу из 31 дорожной карты, но в конечном счете согласовать удалось не все из них.

Однако, как выяснилось, вопрос с повестки дня еще не снят. При этом складывается впечатление, что роль главного публичного оратора в этом плане оставлена за Медведевым, так как именно он 1 февраля в интервью российским СМИ снова обратился к той же теме.

По словам Медведева, никакой альтернативы интеграционному движению нет, а потому, дескать, «нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая <…> самые разные вопросы, вплоть до единой валюты».

Это вызвало тревогу у сторонников независимости нашей страны, поскольку трудно не согласиться с бывшим главой Нацбанка Станиславом Богданкевичем в том, что введение единой валюты означает полную утрату суверенитета.

Нарастает угроза российской экономической экспансии

Вместе с тем даже отказ России от интеграции, реальный или мнимый, не означает, что угрозы с ее стороны исчезнут — они просто перейдут в другие плоскости, и прежде всего экономическую и военно-политическую.

В частности, эксперты брюссельского издания EU Reporter считают, что некоторые российские бизнесмены, близкие к Кремлю, уже предпринимают шаги для покупки существенной доли в важнейших государственных предприятиях Беларуси. Например, председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин называется главным претендентом на «Беларуськалий».

Наверняка в России найдутся желающие прибрать к рукам белорусскую нефтепереработку, Минский завод колесных тягачей и еще ряд предприятий. Впрочем, желающие были и раньше, но сейчас белорусскому режиму особенно нужны деньги.

Также Лукашенко ныне вынужден идти на более тесное сотрудничество с Москвой в военно-политической сфере. Не исключено, что снова будет поставлен вопрос о размещении в Беларуси российских военных баз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич