У Лукашенко — все меньше пространства для маневра

У Лукашенко — все меньше пространства для маневра10
- 11.02.2021, 8:54
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Крысу загнали в угол.
У белорусского диктатора сейчас, в условиях острого внутриполитического кризиса, стало меньше возможностей сопротивляться ползучей российской экспансии, пишут naviny.online.
Медведев снова заговорил об интеграции
На фоне происходящих в Беларуси в последние полгода протестов тема углубления белорусско-российской интеграции практически исчезла из информационных сообщений.
Напомним, в декабре 2018 года Дмитрий Медведев, будучи тогда российским премьером, заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства «союзного государства», включая создание единого эмиссионного центра.
В сентябре 2019 года они с белорусским коллегой Сергеем Румасом даже парафировали соответствующую программу из 31 дорожной карты, но в конечном счете согласовать удалось не все из них.
Однако, как выяснилось, вопрос с повестки дня еще не снят. При этом складывается впечатление, что роль главного публичного оратора в этом плане оставлена за Медведевым, так как именно он 1 февраля в интервью российским СМИ снова обратился к той же теме.
По словам Медведева, никакой альтернативы интеграционному движению нет, а потому, дескать, «нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая <…> самые разные вопросы, вплоть до единой валюты».
Это вызвало тревогу у сторонников независимости нашей страны, поскольку трудно не согласиться с бывшим главой Нацбанка Станиславом Богданкевичем в том, что введение единой валюты означает полную утрату суверенитета.
Нарастает угроза российской экономической экспансии
Вместе с тем даже отказ России от интеграции, реальный или мнимый, не означает, что угрозы с ее стороны исчезнут — они просто перейдут в другие плоскости, и прежде всего экономическую и военно-политическую.
В частности, эксперты брюссельского издания EU Reporter считают, что некоторые российские бизнесмены, близкие к Кремлю, уже предпринимают шаги для покупки существенной доли в важнейших государственных предприятиях Беларуси. Например, председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин называется главным претендентом на «Беларуськалий».
Наверняка в России найдутся желающие прибрать к рукам белорусскую нефтепереработку, Минский завод колесных тягачей и еще ряд предприятий. Впрочем, желающие были и раньше, но сейчас белорусскому режиму особенно нужны деньги.
Также Лукашенко ныне вынужден идти на более тесное сотрудничество с Москвой в военно-политической сфере. Не исключено, что снова будет поставлен вопрос о размещении в Беларуси российских военных баз.