«Благодаря «заботе» со стороны государства придется сутки ехать 105 километров» 11 11.02.2021, 8:59

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Белорусские дальнобойщики – об ограничениях на выезд из страны.

Закрытие сухопутных границ на выезд доставило многим большие неудобства. Но из-за ограничений, пожалуй, в самом неудобном положении оказались белорусские дальнобойщики, которые работают в европейских фирмах. "Автобизнес" пообщался с несколькими водителями, чтобы узнать, как они будут трудиться в таких условиях.

Все трое – из Гродно. До границ с Польшей и Литвой – рукой подать. Такое географическое положение давало возможность гродненским водителям находить работу в соседних странах и добираться до нее не дольше, чем жители Подмосковья ежедневно добираются на работу. Но так было раньше...

"Теперь проще всего стало минчанам"

"От Гродно до Друскининкая порядка 40 километров, – рассказывает Александр, работающий в Литве. – Дорога обычно занимала около часа. С каденции и на каденцию, как правило, ездили вшестером на одном микроавтобусе. Затраты, можно сказать, были копеечными. Я работаю по графику "шесть недель в рейсе, три дома". Можно ездить три месяца, а потом полтора месяца быть дома – выбирай, как тебе удобнее.

Узнав о новых ограничениях, руководство фирмы предложило желающим работать по схеме "четыре месяца ездишь, два дома" – как раз выходит, что границу будешь пересекать раз в полгода. На такой график согласились единицы. Остальные стали заранее покупать билеты на самолет.

У нас в компании работает много водителей из разных городов Беларуси. Раньше гродненцам было удобнее всех добираться на работу. Теперь проще всего стало минчанам, а нам, наоборот, хуже всех. Вместо того чтобы преодолеть 40 километров на машине, теперь нужно будет проехать более 300 километров до Национального аэропорта, прилететь в Вильнюс, оттуда еще 130 километров до базы в Друскининкае. Очень "удобно", особенно когда тебе надо везти с собой максимально возможное количество вещей, чтобы было во что переодеваться в рейсе".

Сколько тратится на дорогу "по-новому"?

Билеты экономкласса от Минска до Вильнюса стоят от 120 до 380 рублей в зависимости от даты вылета. При раннем бронировании можно рассчитывать на 120-180 рублей за билет в одну сторону. Но ведь и до аэропорта нужно добраться, а как выяснилось, сделать это не так уж просто.

Маршруток, курсирующих из Гродно прямо в Национальный аэропорт, нет – добавляем еще одну пересадку к маршрутке Гродно – Минск (суммарно получаем 21 рубль). Чтобы добраться из Вильнюса в Друскининкай, придется выложить еще 37 рублей. Итого выходит минимум 180 рублей и не менее десяти часов, чтобы попасть в город, который находится на расстоянии менее 50 км от точки выезда.

"Напарнику путь из Гродно в Белосток стоил 200 долларов и 16 часов времени"

"Работаю на "холодильнике" в небольшой фирме под Белостоком, – рассказывает Михаил. – Делаем рейсы по маршруту Польша – Испания. За один выезд совершаю два круга, каждый по 12-13 дней. Получается, работаю 26-28 дней, потом возвращаюсь домой. Меня сменяет напарник, который тоже делает два рейса подряд. График работы нестандартный, но так вышло, мне и напарнику удобно. Работодатель тоже доволен: машина работает без простоя.

После введения новых правил выезжал за границу пока только раз. Иду на второй круг. Договорились с напарником, что поеду сразу на третий, а после домой. Что делать потом, пока не знаю. По идее следующий раз нужно будет ехать где-то в начале апреля, возможно, к тому времени ограничения снимут, хотя верится в это слабо.

Если придется летать на самолете, то нужно будет снова ездить по три или даже четыре круга. Перелет – удовольствие не из дешевых. Кроме того, это очень долго и неудобно. Коллега уже добирался до работы на самолете. Путь из Гродно в Белосток ему стоил почти 200 долларов и 16 часов времени. После всех этих испытаний нужно еще закупиться продуктами, а потом сразу же садиться за руль и ехать".

"Рассматриваю вариант перебраться на ПМЖ в Польшу"

"Вариант добираться на работу на самолете даже не рассматриваю, – признается Павел, который работает в польском Августове. – Кроме того что это дорого, так еще и очень долго. Посчитал, что, если лететь на самолете, то буду добираться до работы около суток, хотя от дома до фирмы всего 105 километров.

На границе очередей нет еще с середины марта, обычно добирался до места максимум за три часа. На машине быстро и удобно, можно взять с собой все необходимое, спокойно заехать в магазин, закупиться продуктами. Когда едешь обратно, не нужно подстраиваться под расписание маршруток. Приехал ночью, сел в машину – и через пару часов дома.

Самолет – более-менее приемлемый вариант только для минчан, которые работают на варшавских фурах. Для жителей западной части страны это просто издевательство. А так выходит, что благодаря "заботе" со стороны государства путь длиной 105 километров придется преодолевать целые сутки".

Павел рассказал, что для пересечения границы на личном авто уже нашел знакомого, готового принять его на работу и затем отправить в "командировку". По мнению водителя, проще и дешевле покрыть все расходы, связанные с его "трудоустройством", чем вместо 105 км на личном авто преодолеть более 1000 км с авиаперелетом и тремя пересадками на маршрутках.

"Также знаю, что некоторым коллегам удавалось проехать границу в качестве второго водителя, – продолжает рассказ Павел. – Некоторых возвращали. Тут, наверное, много зависит от сотрудников на границе. Один без проблем пропускает двоих, а другой из кожи вон лезет, чтобы найти причину не пустить тебя и отправить на самолет. Учитывая складывающуюся ситуацию, нужно либо ездить по четыре месяца, либо искать работу в Беларуси или фирмах, которые ездят по маршруту Европа – Россия. Для себя рассматриваю вариант забрать семью и перебраться в Польшу на ПМЖ".

Наш вердикт

В отличие от других белорусов, которые живут и работают за границей, дальнобойщики должны после каденции возвращаться домой – вернуться в Европу теперь труднее, чем обычно. Методы борьбы с коронавирусом вынуждают их либо по четыре месяца находиться в рейсе, либо добираться на работу самолетом, что дорого и очень долго. Некоторых такой расклад и вовсе подталкивает к тому, чтобы сменить страну проживания.

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