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В Танзании нашли наскальные рисунки «пришельцев» с головой буйвола

  • 11.02.2021, 9:15
  • 9,307
В Танзании нашли наскальные рисунки «пришельцев» с головой буйвола
иллюстрацинное фото

Ученых удивило качество изображений.

Мотивы с изображением трех антропоморфных фигур были обнаружены на недавно открытом месте наскального искусства в заповеднике Свага Свага в Танзании. Это место получило название «скальное убежище Амакхи 4».

Исследователи отмечают, что рисунки находятся в хорошем состоянии из-за выступа скалы, который защищает их от проточной воды и солнечного света. Эта находка наверняка пополнит коллекцию интересных фактов о Танзании, пишет «Вокруг света Украина».

На картинах Амакхи 4 изображены люди, домашний скот и жирафы. Но один рисунок особенно заинтересовал ученых. Они разглядели в трех загадочных фигурах антропоморфных существ с головой буйвола. Их вытянутые тела напоминают образы пришельцев из комиксов.

«Среди картин Амак’хи 4 особенно примечательна сцена, в которой сосредоточены три изображения. В этом трио фигуры, кажется, имеют стилизованные головы буйвола. Эти формы напоминают центральную впадину в профиле головы буйвола. Оттуда поднимаются два рога, и мы можем видеть опущенные уши», — рассказывает Мацей Гржелчик, ведущий автор исследования из Института изучения религий Ягеллонского университета в Кракове.

По словам Гржелчика, в нынешней религии народа сандаве не найти элементов антропоморфизации буйволов или веру в возможность превращения людей в этих животных. Однако некоторые ритуальные аспекты намекают на связь с рисунком. Ученый предполагает, что картины были созданы несколько сотен лет назад. «Из-за деградации краски и отсутствия, например, рисунков, изображающих домашний скот, можно предположить, что они принадлежат к периоду охотников-собирателей, поэтому им не менее нескольких сотен лет», — говорит Гржелчик.

Исследователь уточняет, что мотивы с тройками человеческих фигур можно увидеть и в других наскальных изображениях в центральной Танзании. «В этой области будут проводиться дальнейшие полевые исследования, чтобы пополнить растущий объем публикуемых данных о местах наскального искусства в этом регионе», — заключает Гржелчик.

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