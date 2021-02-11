В Минске задержали одного из «самых молодых боссов мафии» 4 11.02.2021, 9:44

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Его искал Интерпол.

Гражданина Бельгии и Турции, которого искал Интерпол, задержали на пр. Независимости в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости».

32-летний мужчина, скрываясь от правоохранительных органов Бельгии, прибыл в Минск в прошлом году. Успел жениться на проживающей в белорусской столице россиянке. А 8 февраля 2021 года был задержан правоохранителями, которые получили ориентировку из НЦБ Интерпола Беларуси.

Белорусским оперативникам иностранец представился дипломатом, попытался сослаться на неприкосновенность. Также он утверждал, что является одним из «самых молодых боссов мафии».

Известно, что в 2013 году бельгийский суд приговорил задержанного к лишению свободы за фальшивомонетничество, вооруженное вымогательство, использование поддельных документов и мошенничество, совершенное организованной преступной группой. Спустя три года ему дали возможность побыть несколько дней на свободе, и он воспользовался этим: срезал электронный браслет контроля и скрылся.

В 2018 году беглеца заочно осудили еще на 2,5 года за мошенничество и подделку документов. В частности, пока мошенник был в бегах, он продал несуществующий ресторан, а также инсценировал как собственные похороны, так и похороны несуществующих родственников, похитив собранные для этого деньги людей.

В настоящее время данный гражданин помещен под стражу. Там он будет находиться до принятия решения по ходатайству о его выдаче.

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