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«Белнефтехим» ждет от «Роснефти» $34,5 миллиона за грязную нефть, но ничего не получил

  • 11.02.2021, 10:07
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«Белнефтехим» ждет от «Роснефти» $34,5 миллиона за грязную нефть, но ничего не получил

Рассчитываться за «ядовитую нефть» с Беларусью начал только «Лукойл».

Протокол с Россией о компенсации за грязную нефть Беларусь подписала год назад, но еще не получила и половины суммы.

Беларусь получила первый транш компенсации за «грязную нефть». В конце января 2021-го года первую часть суммы - примерно 14 миллионов долларов перечислил «Лукойл».

В среду, 10 февраля, в «Белнефтехиме» заявили БелТА, что ожидают от «Роснефти» 34,5 миллиона долларов компенсации за «грязную нефть». Однако уточнили, что платежей от «Роснефти» пока еще не поступало.

- Процесс компенсации за грязную нефть разрешен пока в части компетенции «Лукойла», - прокомментировали в «Белнефтехиме».

Напомним, протокол с Россией о компенсации за грязную нефть Беларусь подписала в феврале 2020-го года. Уточнялось, что общая сумма компенсации за «нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики» составит порядка 60 миллионов долларов.

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