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Врач из Пинска отказался от участия в «тараканьем шабаше»

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  • 11.02.2021, 10:18
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Врач из Пинска отказался от участия в «тараканьем шабаше»

Детский хирург не поехал на так называемое «всебелорусское собрание».

Пинский врач Николай Телятицкий, который ранее рассказал, что стал делегатом ВНС по инициативе местного «совета депутатов», в столицу так и не поехал, сообщает «Медиа-Полесье».

10 февраля делегаты от Пинщины отправились в Минск на ВНС. Колонна автобусов шла по трассе до столицы в сопровождении ГАИ и скорой. В числе пассажиров не оказалось Николая Телятицкого.

Врач сообщил «Медиа-Полесью», что отказаться от участия в ВНС было его личным решением из-за семейных обстоятельств.

Напомним, в начале января в группе «Па-першае, я з Пiнска» в Facebook развернулась дискуссия под статьей портала «Медиа-Полесье» с перечислением фамилий делегатов на ВНС от Пинска. В списке оказался и врач Николай Телятицкий. В комментариях под новостью медик пояснил, что его выдвинул «совет депутатов».

«Моего мнения никто не спрашивал. В настоящее время я обычный рядовой врач — детский хирург, которым являюсь более 20 лет, тысячи операций, помогаю детям и взрослым, всем, кто в этом нуждается, обращается за помощью. В 2013 году защитил диссертацию кандидата медицинских наук. Свои знания применяю на практике в своем родном городе Пинске, где и родился, который очень люблю, и горжусь этим».

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