Румасы vs балабы 3 Андрей Санников

11.02.2021, 11:08

4,102

Андрей Санников

У чиновников еще есть шанс просто отползти подальше, уйти с должности.

Я не знаком с Сергеем Румасом. Не знаю, что он за человек. Наверное, он не глуп, если успел убежать до того, как его взяли.

Для меня Румас – пример типического чиновника последних двух десятилетий. В общем-то, того самого чиновника, который позволил создать всю эту мерзость в Беларуси и до сих пор остается в номенклатурных списках у больного диктатора.

Еще один чиновник этой же системы – это некто Дмитрий Балаба, командир минского ОМОНа, каратель, преступник, всегда готовый к беспределу, чтобы выслужиться.

Они вполне себе взаимодополняемы и в равной степени полезны, даже необходимы режиму. Просто один, который Румас, одевается "по-гражданке", хотя и окончил в свое время Ярославское высшее военное финансовое училище (бывшее училище Рабоче-Крестьянской Красной Армии), а другой, который Балаба, предпочитает носить камуфляжку и умище прикрывать черным беретом.

Каратель-омоновец, конечно же, более натуральная фигура для диктатуры, зато управленец и функционер – более нужная. Омоновец, он чем тупее, злобнее и преданнее, тем лучше. Ему за это хозяин позволяет и нужды свои физиологические без разбору справлять, и грязный бизнес крышевать и даже крысятничать. А вот чтобы завернуть все это непотребство в удобоваримую упаковку, для это нужны управленцы.

Нужны румасы, которые создают картину, что руководят, скажем, правительством, а не выполняют приказы главаря банды. Они и зарубежным партнерам более двух десятков лет крутят шарманку про "отдельные недостатки и сложности переходного периода", прикрывая все более ненасытную диктатуру.

Румасы ненавидят балаб как обслугу, почему-то уравненную с ними в правах, которая к тому же за ними следит, на них доносит и любого может посадить.

Балабы ненавидят румасов за их желание казаться "чистенькими", за их возможности незаконно обогащаться более мудреными способами, чем мордобой и крышевание.

Кто из них грязнее – вопрос спорный. Вспомнилось, что Румас стал "вице-премьером" 28 декабря 2010 года, в самый разгар карательной операции против народа Беларуси.

Возможно, он сделал это с отвращением. Возможно, все эти чиновники с отвращением строят коттеджи в Дроздах, занимаются распродажей Беларуси, помогают разного рода проходимцам, душат малый и средний бизнес...

Они ведь не для себя. Для семьи, для детей.

Еще румасы ненавидят балаб за то, что именно им они обязаны своим положением, за то, что те расчищают дорогу к номенклатурным должностям, являясь силовым заградотрядом диктатуры. Они убирают оппонентов их хозяина, подавляют протесты против той системы, которая позволяет чиновникам наживаться.

Так и живут, приспосабливаясь каждый по-своему.

Каратели развивают в себе животные инстинкты и избавляются от любых ненужных признаков человечности.

Чиновники, вероятно, вначале пытаются договориться с остатками совести, а потом просто стараются не попасться. Неважно где, на чем, кому, с кем. Главное – не попасться.

Снайперски точное определение таким процессам как-то дал замечательный Юрий Николаевич Афанасьев (светлая память): "Адаптироваться к деспотии можно только за счет увеличения степени мерзости в своей среде."

Все, кто служил и служит узурпатору после 1999 года (года убийства оппонентов Лукашенко), был в правительстве, в силовых структурах, отмывал его на Западе, создавал видимость нормального бизнес-климата в Беларуси, призывал вкладываться в "белорусское экономическое чудо" – все активно помогали строить самый безумный и жестокий диктаторский режим в Европе.

Режим Лукашенко не вдруг слетел с катушек и озверел. Он был таким давно, просто проявления безумия и агрессии старались не замечать, увеличивая "степень мерзости" среди себе подобных, а если замечали, то в конце-концов сами себя уговаривали, что с этим можно жить. Как-то опять приспосабливались, с совестью договаривались, продолжали ради себя, своих семей и детей красть у других семей и детей.

Больше так не получится. Сегодня от румасов требуют становиться балабами. Их, "чистеньких", активно замазывают преступлениями. От них требуют все новых способов ограбления и подавления народа для спасения режима. А это уже та самая "красная линия", за которой ждет расплата, которая ударит и по семьям с детьми. Неизбежно.

Как ни крути, между карателем и чиновником или функционером есть одна существенная разница: последние не были замешаны в пролитии крови мирных граждан, за редким исключением, вроде любителей "массандры". Сейчас еще можно спастись. Если не хочется делать это публично, можно просто отползти подальше, уйти с должности.

Действия режима Лукашенко международные организации уже называют преступлениями против человечности. Эти преступления срока давности не имеют, а судить и осуждать за них будут тех, кто был при должностях и не ушел.

Белорусы – добрые люди, умеют прощать. Это они в соцсетях пишут, что всех надо сажать, до последнего давыдьки, а на деле – чутка отползет человек от банды, и все его уже приголубить норовят, а то и в лидеры оппозиции записать.

В общем, если румасы уйдут, балабы их никак не заменят и синим пальцам не помогут, зато помогут себе и своему народу, самому великодушному в мире.

Андрей Санников, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».