Диктатуры долго не живут 11.02.2021, 11:27

Дмитрий Спирин

Фото: ТАСС

Российский музыкант — о начале революции в его стране.

Фронтмен панк-группы "Тараканы" Дмитрий Спирин, сам того не желая, стал причиной ареста главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова. Журналиста арестовали за ретвит шутки о внешнем сходстве с музыкантом. В интервью Би-би-си Спирин рассказал об отношении к "маразматичному" приговору, Алексею Навальному и о попадании в список "неблагонадежных" артистов.

Полиция задержала главреда "Медиазоны" в Москве в субботу, 30 января, во время прогулки с сыном. Следователи увидели призывы к протестам в ретвите шутки о схожести журналиста с лидером группы "Тараканы". На фото репоста был Дмитрий Спирин с плашкой штаба Навального и датой митинга. Хотя Смирнов в день митингов был дома, в Кремле назвали составление протокола на него "абсолютно логичным".

а когда @sssmirnov успел вступить в «московскую группу Тараканы»? и про медиазону ничего не сказал, и подпись странная — «Дмитрий Спирин»



или это всё последствия тату... pic.twitter.com/fU9L3YQFRh — имя пока не придумал (@nemozhenya) January 20, 2021

Журналиста сперва арестовали на 25 суток, затем срок сократили до 15. Его преследование вызвало волну возмущения в медиа: несколько десятков редакций и международные организации, включая "Репортеров без границ", выступили в его защиту.

Из-за нехватки мест в московских спецприемниках Смирнова с другими участниками митинга отправили в Центр содержания иностранных граждан в подмосковном Сахарове. Его восьмиместная камера была переполнена втрое. Позже журналиста перевели в четырехместную камеру.

Фронтмен панк-группы "Тараканы" Дмитрий Спирин в интервью Би-би-си сравнил суд над журналистом с "дурдомом".

Би-би-си: Вы, наверное, не могли не слышать об аресте главного редактора "Медиазоны"?

Дмитрий Спирин: Я в курсе. Поначалу мне все это казалось непонятным, клубок был какой-то чересчур фантасмагоричный и я не врубался, что же такое приключилось. Но мои приятели, которые чуть больше прошарены в нюансах российского политического судопроизводста, мне объяснили.

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Би-би-си: Что вы думаете об аресте Смирнова за шуточный ретвит скриншота с вашим изображением и подписью "Дмитрий Спирин за Навального"?

Д.С.: По моему внутреннему барометру маразма, в который начинает впадать современная российская власть - это, наверное, наивысшее проявление. Все остальное, что она устраивала последние несколько лет, еще как-то можно уложить в прокрустово ложе их логики, политики, устремлений.

Но то, что они устроили со Смирновым, это в полном бреду. Если до этого мы жили в полицейском государстве, то после этого случая начали жить в стране, когда полицейское государство целиком поместили в дурдом, в обстоятельства психбольницы. Это полный маразм.

Би-би-си: А об истории скриншота с вашим фото могли бы рассказать? Это фотошоп? Как сами относитесь к Навальному?

Д.С.: Картинка эта на самом деле не является фотожабой, чьей-то подставой или шуткой. Юмористическая составляющая там только в том, что какому-то анонимному юзеру в "Твиттере" показалось, что на фотографии есть внешнее сходство между мной и Сергеем Смирновым.

На самом деле фото было использовано ФБК для обложки видео, в котором я выражаю поддержку Алексею Навальному. Видео это я записал сразу после задержания Навального в Шереметьево, когда он вернулся в Россию после лечения. Тогда многие мои коллеги по музыкальному цеху и просто известные люди в России, которым Алексей и его деятельность симпатичны, записали ролики. Я тоже записал. А так как ролики на YouTube должны снабжаться чем-то вроде обложки, то редакторы канала Навального выбрали это фото.

Так что фотография, которая подвела под цугундер Смирнова, является настоящей. Я глубоко симпатизирую деятельности ФБК и лично Навальному. После отравления Навального и до момента, когда ему изменили условный срок на реальный, он в моих глазах стал героем. Мне не стыдно признаться, что он в чем-то мой кумир. Я на подобные шаги, на подобные акты не способен. Он в этом смысле, конечно, молодец.

Би-би-си: А до отравления следили за его деятельностью?

Д.С.: Я не смотрел каждое его видеоразоблачение. Скажу честно, у меня нет времени, чтоб глубоко погружаться в такой видеоконтент. Я и так знаю, что Россией правит "партия жуликов и воров". У меня нет необходимости получать каждую неделю дополнительное видеоподтверждение. Я не являюсь колеблющимся электоратом. По моему внутреннему убеждению, для этого не требуется ни ФБК, ни Алексей Навальный, ни видеорасследования.

По моей внутренней уверенности, мы живем в стране, где диктатура, авторитарная власть, политическая тирания, ограничена или полностью уничтожена свобода слова, выбора и т.д. В этом смысле мы с Алексеем полностью совпадаем.

Би-би-си: Адвокат Любови Соболь после ее допроса опубликовал фото списка деятелей культуры и артистов, знакомством с которыми интересовались следователи. Что об этом думаете? Сами не опасаетесь попасть в такой список?

Д.С.: В этом списке практически каждая фамилия совпадала с людьми, которые, как и я, записали ролики в поддержку Навального. Нынешняя Россия - это опасное место. И в первую очередь для свободомыслящих людей, для которых болезненно и невозможно ввиду особенностей характера молчать.

Я сам не борец, на улицу не пойду абсолютно точно. И я все сделаю, чтобы не попасть в тюрьму. Попадать в такие списки опасно. Наверное, не прямо по щелчку пальца люди из таких списков мигом начинают интересовать соответствующие органы, которые сейчас, можно сказать, захватили власть в России. Но [это] первый шаг, чтобы пристальное внимание к себе возбудить

Би-би-си: В январе люди в разных городах страны выходили на улицы по призыву штаба Навального. Тысячи были задержаны, людей били и даже пытали. Среди вышедших много молодежи. Что думаете об том?

Д.С.: Молодым всегда меньше терять, чем взрослым. Нынешняя молодежь в России не имеет так называемой травмы 90-х. Если послушать взрослых, преподавателей колледжей и институтов, которые говорят им не ходить, они же повторяют: "Что, хотите, как в 90-е? Копаете под свою страну, предаете государство, срете своим же людям и себе". Вот какая сильнейшая травма, как оказалось, у людей 35-40 плюс, особенно тех, кто провели это время в небольших городах. Они, оказывается, об этой декаде вспоминают с ужасом, им путинский режим симпатичен, потому что ассоциируется с более-менее сытым временем, когда они встали на ноги, обрели так называемую стабильность.

Молодежь этого не знает. Они просто видят, что все то время, что они живут на свете, у власти один и тот же человек, жизнь их ухудшается. То, что они впитывают в интернете, в соцсетях - та воля, свобода мысли, слова и самовыражения, в атмосфере которой они росли первые 7-10-12 лет своей жизни, - сейчас начинает сильно ограничиваться. И им дико не в кайф от этого, а Путин не является их кумиром. У них нет этой заслонки, блока. У них нет мысли "кто, если не он?", что если он уйдет, то Россия провалится в ад. У молодых нет этой идеи, поэтому они выходят на улицу.

Би-би-си: Власти размышляют как реагировать, СМИ пишут, что есть планы ввести в школах должности "политруков".

Д.С.: Помним, как в советское время люди, которые были в чем-то не согласны, воспринимались во всем обществе как враги. Их высылали, сажали, применяли карательную психотерапию. Ни у кого из моего поколения школьников, пионеров, комсомольцев, не было малейшего шанса усомниться в том, что мы живем в самой счастливой стране на земле, что нам посчастливилось родиться в СССР, что любой, кто говорит против, является врагом.

Но по щелчку пальцев все изменилось. Временно залечить и купить можно кого угодно, промыть мозги можно кому угодно. Но диктатуры долго не живут - при всей их уверенности в себе и их силовом воздействии.

Би-би-си: В "Твиттере" шутили, что Смирнов будет во время ареста доставать своих соратников по несчастью вашими песнями, например, "На поезд в сторону Арбатской посадки нет" или "Что с тобой сделал русский рок, парень?". Вы сами какую свою песню выбрали бы, чтобы поддержать людей, оказавшихся за решеткой?

Д.С.: Наша новейшая песня с нового альбома "И ничего, кроме правды". У нас выйдет скоро клип, снятый в стилистике документальной съемки на несанкционированной акции 31 января. Мы были в самом эпицентре событий на Красных Воротах. Я эту песню посылаю абсолютно всем политзаключенным современной России как привет, как поддержку, как музыкальный символ того, что все еще будет в порядке когда-нибудь.

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