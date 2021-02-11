Сбитый самолет МАУ в Иране: все отчетливее виден российский след Олег Дубовой, ghall.com.ua

11.02.2021, 11:39

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Фото: Reuters

Что важного сказал глава МИД Ирана Джавад Зариф?

Пока все еще сложно сказать насколько именно новый американский президент Байден сделает то, что давно пора было сделать: закончить третью мировую гибридную войну развязанную Россией, причем желательно – полной капитуляцией последней, но все большее подсказывает, что по крайней мере «обложат» Кремль знатно и за многие свои преступления ему придется держать ответ.

Последняя неделя выдалась «авиационной», ведь произошло сразу два события, которые вполне могут привести к крайне болезненным для Кремля ударам, причем формата – такое не прощают и за которые после всестороннего расследования и окончания, что рано или поздно случится, «темных путинских времен» расплачиваться придется простым россиянам, причем и в буквальном смысле этого слова выплатой компенсаций пострадавшим.

Во-первых, Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation) обнародовал отчет относительно авиапространства над восточной Украиной на момент трагедии МН-17 в котором, если совсем вкратце, говорится: «нет никаких фактов, которые бы свидетельствовали, что Украина знала об угрозе безопасности гражданской авиации над востоком страны. Поэтому правительство Нидерландов не видит на данный момент и не видело ранее никаких оснований для привлечения Украины к ответственности в соответствии с международным правом за неполное закрытие авиапространства».

То есть, очередная спецоперация российских спецслужб, которые пытались привязать к трагедии в небе над Донбассом Украину – провалилась, а ведь в свое время на эти цели были брошены все силы, включая т.н. «друзей Кремля», а если по правде, купленных с потрохами некоторых нидерландских политиков, которые и протащили тогда решение о дополнительном расследовании катастрофы МН-17 через парламент этой страны. Как будет дальше, предлагаем детально не останавливаться, с учетом имеющейся у следствия доказательной базы «российские корни» преступления – налицо, здесь главный вопрос в другом: кого персонально признают виновным. Кроме того, делать этого не станем еще и потому, что на неделе произошло еще одно событие, которое гораздо ближе к нашей стране и по своему потенциалу имеет даже большие последствия чем катастрофа МН-17, да, именно так.

Канадские спецслужбы обнародовали информацию, согласно которой они располагают аудиозаписью разговора главы МИД Ирана Джавада Зарифа относительно возможных причин катастрофы самолета МАУ рейса PS752 8 января 2020 года вблизи Тегерана. Почему именно канадцы эту тему активно копают? Ну, конечно, во-первых у них возможности есть, а во-вторых, на борту украинского самолета находилось 57 граждан Канады, так что все обьяснимо.

Что же сказал Джавад Зариф? Немного, но крайне интересно, например, министр иностранных дел Ирана обсуждает возможность того, что: «уничтожение самолета рейса PS752 было преднамеренным поступком», а одним из возможных объяснений катастрофы самолета может быть «преднамеренное нападение на него двумя или тремя «инфильтраторами».

Кроме того, он утверждает, что: «политическое и военное руководство Ирана может никогда не раскрыть полной правды о катастрофе…Есть причины, по которым это может никогда не раскрыться. Они не скажут нам или кому-либо другому, поскольку, сделав это, будет открыта некоторая дверь в оборонных системах стран, публичное обсуждение чего не будет в национальных интересах».

Как говорится: очень интересно, но ничего не понятно. Да, все именно так, пока не ознакомишься с термином «инфильтрация», который среди множества значений имеет и одно, очень даже подходящее к данной ситуации, а именно: «Инфильтрация (урботуризм) – скрытное проникновение на охраняемый объект, территорию». Что же имел в виду Джавад Зариф?

Вопросы, на которые до сих пор не получен ответ

Здесь надо понимать, что власти Ирана все же, хотя и после некоторого раздумья признавшись в своей вине по сбитию рейса МАУ PS752, так до сих пор не ответили на ряд вопросов, в свое время поднятыми агентством Bloomberg. Например, почему аэропорт Тегерана продолжил работу в обычном режиме в ночь, когда Иран нанёс ракетные удары по базам США в Ираке и, соответственно, мог ожидать ответного удара? Кроме того, если все находились в полной боевой готовности то, как можно было спутать украинский самолёт с крылатой ракетой, если он следовал обычным взлётным курсом, находился на связи с диспетчерами и вообще вёл себя иначе, чем ракета?

А нет ответов вот почему – до сих пор не опубликовано кто именно отдал приказ на пуск ракеты, которая в конечном итоге и сбила украинский боинг и все это потому, что существует никем до сих пор не опровергнутая версия о возможном вмешательстве «третьей стороны» в работу системы обнаружения и наведения ЗРК «Тор-М1». Именно это и есть та самая «инфильтрация», о которой и проговорился Джавад Зариф.

Если «попроще», то вполне возможно: в ту трагическую ночь в работу ЗРК «Тор-М1» было произведено вмешательство извне, которое и привело к трагедии, а сделать это мог только производитель зенитного комплекса, то есть все тот же российский «Алмаз-Антей», который и в деле МН-17 также засветился.

Причем, все это не только возможно, а даже аж тремя различными способами: во-первых, до сих пор непонятным является наличие или отсутствие среди членов экипажа зенитного комплекса россиян, что довольно часто случается при его продаже в подобные Ирану страны. Во-вторых, управление ЗРК «Тор-М1» на какое-то, пусть и небольшое время могло быть просто «перехвачено» с помощью определенной команды и, в третьих, на саму систему могли передаваться ложные данные как об идентификации самолета, так и его «подсветки» радарами, то есть его экипаж мог действительно воспринимать рейс МАУ PS752 как крылатую ракету или другой «неопознанный объект» из-за абсолютно ложных данных, поступающих в систему извне.

Последняя версия наиболее реальная поскольку до этого в международном аэропорту Тегерана садилось и взлетало десятки самолетов, экипаж комплекса на радарах видел множество аналогичных украинскому авиалайнеру объектов на аналогичном же маршруте и… до момента пуска ракеты ни разу не ошибся.

Зачем?

Любой нормальный следователь ищет не только преступников, а и причины, подтолкнувшие его на это и здесь возникает удивительная вещь: Россия была не просто заинтересована в подобном развитии событий, а еще и активно подталкивала Иран ко всему этому.

Все началось 3 января 2020 года, когда в районе международного аэропорта Багдада американской ракетой был уничтожен генерал Сулеймани, который благодаря своему влиянию в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана многими считался чуть ли не вторым человеком в этой стране. Например, известны случаи, когда командующий силами «Кудс» давал советы Верховному лидеру режима Али Хаменеи относительно того, как вести переговоры с региональными странами и лично выбирал послов Ирана в странах, дружественных правящему режиму, кроме того, КСИР контролировал практически весь экспорт страны.

Но это не главное: Сулеймани был не просто был главным архитектором, организатором и реализатором внешней военной тактики Ирана в регионе, а еще и являлся большим «другом Кремля» и кроме совместной с ним работы по войне в Сирии, они делали попытки начать локальную войну в Персидском Заливе. Цель всего этого была предельно проста: в таком случае цена нефти подскочила бы до $200-250 за баррель, что крайне позитивно бы сказалось на «измученной» ими же самими экономике обеих стран. Причем, Россия играла «в темную» и хоть следы таких действий остались, но назвать ее «разжигателем конфликта» было крайне сложно. Самое смешное, что в темную играл и Сулеймани который фанатично верил в необходимость войны с США, далеко не всегда ставя в известность о своих действиях руководство Ирана.

Ликвидация генерала привела к тому, что его, совместно с Кремлем планы были сорваны и сбитый украинский боинг вполне мог стать той самой провокацией, неким последним шансом, следом за которой американские и иранские ракеты полетели бы друг в друга, но…айятолы оказались много умнее Сулеймани и после множества криков: отомстим, накажем и вышвырнем США из Персидского Залива, все весьма быстро успокоилось, более того, ни один американец не пострадал.

В то время был даже комический случай зафиксирован: до начала обстрела Ираном военной базы в Ираке, Тегеран заранее предупредил об этом американцев, и они с нее временно эвакуировались, это – что б как говорится не дай Бог попасть ракетой куда не надо. Простые иранцы в формате «так положено» тоже только слегка «погоревали на камеру», но ничего другого делать, а уж тем более мстить и не собирались. Они не забыли, как Хаменеи приказал убить, а Корпус стражей исламской революции исполнил, расстрел по меньшей мере 1500 гражданских лиц во время общенациональных протестов в ноябре 2019 года, да и вообще, КСИР в этой стране в принципе не любят, так как он является дикой смесью инквизиции с НКВД.

Россия так же надеялась еще и на импульсивность Трампа, который мог бы «врезать» по Ирану, но понимая вышеописанное и не желая играть на руку Кремлю в вопросе новой большой войны в Заливе, американский президент проявил здоровый флегматизм, и проблема – закрылась.

Что дальше?

Да, угроза войны в Заливе миновала, о «легендарном» Сулеймани уже мало кто вообще вспоминает, но…канадцы, славящиеся своим упорством и принципам неотвратимости наказания за преступления, продолжают «копать» и в свете всего описанного наибольшие проблемы могуг как раз у России и возникнуть. Что в реальности сказал Джавад Зариф? Не много ни мало то, что иранцы свое расследование проводили и им было установлено, что два или три «инфильтратора» повлияли на ситуацию с боингом рейса МАУ PS752, а руководство Ирана, пока?, в силу ряда причин говорить об этом не хочет.

Но, «вода камень точит», активное расследование, по крайней мере в Канаде продолжается и новые данные прямо говорят: там еще далеко не все законченно, а последствия для единственного возможного «инфильтратора» в действия системы ЗРК «Тор-М1» могут стать не менее серьезные, чем за МН-17. Когда? Как и в случае с самолетом Качиньского для установления истины бывает времени весьма много надо, хотя…Джо Байден же обещал, что «Америка вернулась», вот и посмотрим…

Олег Дубовой, ghall.com.ua

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