Что случилось с белорусским экспортом? 11.02.2021, 11:53

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Еще один сильный удар по экономике.

Экспорт товаров и услуг из Беларуси за год просел на $4,9 млрд или на 11%. Такие данные приводятся в оперативном отчете Национального банка Беларуси. Показываем максимально наглядно, что происходит с белорусским экспортом, сообщает myfin.by.

Глубокое падение поставок товаров и услуг на экспорт из Беларуси началось в январе 2020-го и длилось вплоть до сентября. В октябре-декабре помесячные значения экспорта восстановились до уровня предыдущего года.

Стоит отметить, что произошло еще более значительное падение импорта в 2020-м: на $7,2 млрд или на 17% по сравнению с 2019-м. Это позволило Беларуси получить положительное сальдо (разница между экспортом и импортом) торговли товарами и услугами в размере $1,9 млрд против минус $0,4 млрд в 2019-м.

Нужно только понимать, что такое резкое падение импорта наносит более сильный удар по белорусской экономике и перекрывает выгоду от положительного сальдо. Так как основной импортер — не потребительский сектор, а отрасль нефтепереработки. С ее сокращением страдают и смежные сферы: от поставщиков до поступлений налогов в бюджет.

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