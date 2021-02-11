Куба объявила о создании собственной вакцины от коронавируса 5 11.02.2021, 12:07

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Препарат уже протестировали на 900 добровольцах.

Фармацевтическая промышленность Кубы создала и произвела первую партию вакцин против коронавируса «Соберана 02». Об этом 10 февраля сообщило государственное агентство Prensa Latina, пишет сайт gordonua.com

Первая партия составила 150 тыс. ампул, промышленность приступила к производству второй партии.

В марте вакцина вступит в фазу третьего этапа клинических испытаний. На втором этапе препарат вводили 900 добровольцам.

Кубинское агентство отмечает, что вакцина «продемонстрировала большую безопасность и мощный иммунный ответ».

«Соберана 02» – второй вариант вакцины от коронавируса, который разрабатывают в стране.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Кубе, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 11 февраля COVID-19 подтвердили более чем у 35 тыс. человек, 249 пациентов умерли.

В мире различными вакцинами от коронавируса на 11 февраля, по данным Bloomberg, привито более 152 млн человек в 75 странах.

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