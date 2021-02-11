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Три стендап-звезды из Беларуси поддержали протест и «разнесли» Лукашенко

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  • 11.02.2021, 12:49
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Три стендап-звезды из Беларуси поддержали протест и «разнесли» Лукашенко

Гражданская позиция и спортивные истории Славы Комиссаренко, Вани Усовича и Идрака Мирзализаде.

Уже более шести месяцев белорусы разными способами пытаются бороться за перемены в стране. В этом их активно поддерживают и диаспоры наших соотечественников по всеми миру. Например, активность белорусов Швейцарии повлияла на решение МОК о бане исполкома белорусского НОК во главе с Лукашенко, SKODA отказалась спонсировать хоккейный ЧМ-2021 в Минске в том числе из-за пикетов наших земляков возле штаб-квартиры компании в Чехии, а питерское коммьюнити выходит на акции солидарности каждый день, начиная с 9 августа. С критикой действующего режима и поддержкой протестующим выступают не только простые люди, но и многие известные выходцы из Беларуси, добившиеся успеха за пределами страны. К таковым можно отнести трех звездных стендап-комиков – Славу Комиссаренко, Ваню Усовича и Идрака Мирзализаде. И объединяет их не только юмористический жанр и позиция по происходящему в Беларуси, но и имеющиеся в биографии каждого из них довольно любопытные связи со спортом, сообщает «Трибуна».

Слава Комиссаренко: шутил про «аграрного Рэмбо» и выходил на паркет с чемпионом НБА

Кто это?

Слава Комиссаренко родился и вырос в Минске, а свою юмористическую карьеру начал в студенческие времена: учась в БГЭУ на маркетолога, он организовывал в белорусской столице стендап-выступления, а в дуэте со своим однокурсником пробовал покорять комедийные проекты в России. В 2008-м у них получилось стать вторыми в очередном сезоне «Смеха без правил». Затем были «Убойная лига», Comedy Battle, но постепенно Комиссаренко начал выступать сольно и не прогадал: в 2012-м он попал в число резидентов по экспоненте набиравшего популярность шоу «Stand Up на ТНТ».

В своих монологах Слава нередко шутил о родине в целом и о Лукашенко в частности: например, уверял, что все белорусы умеют пародировать политика и рассказывал, что будет, если заказать пиццу его голосом, а после президентских выборов 2015-го иронизировал над вечно зашкаливающими в голосовании цифрами и другими стандартными аспектами события. Но хоть те шутки и нельзя назвать крайне жесткими, по словам Комиссаренко, из эфира белТВ их вырезали.

Как отреагировал на события вокруг выборов?

В начале 2020-го белорус без конфликта разошелся с ТНТ (потому что захотел создавать контент без жестких сроков и давления) и создал собственный ютуб-канал. В таком свободном статусе Комиссаренко встретил начало президентской кампании в Беларуси. Публично он не рассказывал о том, насколько внимательно следил за ее ходом, но ужасающие событий в первые дни после голосования точно не прошли мимо Славы. 12 августа в своем инстаграме он выложил кровавую карикатуру на Лукашенко с призывом остановить насилие, а спустя неделю стал гостем подкаста комика Данилы Поперечного, где очень подробно рассказал о своей позиции, поддержал протестующих и осудил зверства силовиков и фальсификации. Двухчасовое видео, треть которого была посвящена обсуждению белорусских событий, собрало чуть более трех миллионов просмотров.

Весьма солидные цифры, но абсолютным хитом стал куда более емкий пассаж Комиссаренко про Лукашенко и протесты, который он выдал, придя в ноябре на сверхпопулярное ютуб-шоу «Что было дальше?». Там он назвал Лукашенко «чык-чырыком, у которого фляга свистит», высмеял его выход к ОМОНу с автоматом и прошелся по словам политика о том, что на протесты в Минске ходят только «абкураныя». Тот выпуск ЧБД целиком собрал 17 млн просмотров, но отдельный 4-минутный кусок с этими шутками Комиссаренко тоже знатно завирусился – только в инсте комика его посмотрели почти 500 тысяч человек.

Вероятно, увидели монолог Комиссаренко и сотрудники управления культуры Мингорисполкома. После «изучения материалов выступлений комика, размещенных в глобальной сети Интернет» они аннулировали его гастрольное удостоверение. Лишившись возможности выступать в Минске, Слава потерял и последние причины аккуратничать – в декабре он вышел на сцену со словами: «Теперь не вижу смысла сдерживаться – ловите свежачок про «чык-чырыка».

И выдал десять минут плотного юмора – с шутками про «нарисованные» выборы, переговоры Ника и Майка, «аграрного Рэмбо», омоновца, который не знает, как открывается дверь в машине, так что сразу бьет по ней дубинкой и злодея-Лукашенко, арестовавшего Деда Мороза, а теперь, видимо, собирающегося украсть весну. Видео вновь зашло великолепно: 5 млн просмотров только на ютубе и уверенное первое место в трендах. При этом цифры новогоднего обращения Лукашенко ролик Славы превзошел спустя три часа после релиза.

А что со спортом?

Как вы могли заметить, «новое про чык-чырыка» Комиссаренко записывал в майке бренда Air Jordan. И это неспроста: высоченный (два метра ростом) белорус в юности занимался баскетболом. Как рассказывал Слава, он мог стать «посредственным игроком», но этому помешала серьезная травма, полученная на площадке – тяжелый перелом неправильно сросся, пришлось ложиться на операцию, вставлять спицы и завязывать со спортивной карьерой. Но после этого баскет не ушел из жизни Комиссаренко – он продолжал следить за ним в качестве зрителя.

Если немного отмотать ленту его аккаунта «Вконтакте», то там можно найти немало связанных с НБА постов, которые Слава сопровождал хэштегом «Лучшая игра с мячом». В 2017-м комик все-таки вернулся на паркет: тренировался в команде звезд шоу-бизнеса (вместе с ним там были, например, рэперы L’One, Yanix и Карандаш), ставил на тех занятиях «сверху», забрасывал в стиле Карима Абдул-Джаббара и даже сыграл в матче против российских баскетбольных журналистов (команда белоруса уступила из-за точного броска оппонентов на последней секунде).

В следующем году Комиссаренко побывал на матче минских «Цмокаў», а в 2020-м стал соведущим Скриптонита (еще одного популярного рэп-исполнителя) в ютуб-проекте «Вечер 3x3», который должен был стать шоу о баскетболе, доступным широкой аудитории, а не только хардкорным фанатам игры. Получилось так себе: всего было отснято три выпуска, но зрители увидели лишь первый. Тем не менее, благодаря этому белорусский комик пересекся на площадке с чемпионом НБА в составе «Кливленда» Тимофеем Мозговым, который и был гостем дебютного ролика.

В общем, у Комиссаренко долгая история отношений с баскетболом. Но иногда он не прочь изменить любимой игре, надеть коньки и выйти на лед. Главное, чтобы без «чык-чырыка»!

Ваня Усович: говорил о «продавшем душу дьяволу ОМОНе» и болел за «Милан»

Кто это?

Будущий комик родился в 7-тысячном городке Мядель, находящемся в 150 км от Минска. Закончив школу, Усович поступил в столичный БГЭУ на факультет маркетинга и логистики. Там же, но уже на последних курсах тогда учился Слава Комиссаренко. Несмотря на разницу в возрасте, парни сошлись в интересе к стендапу и стали вместе организовывать выступления. А когда Комиссаренко пробился на ТНТ, то порекомендовал своего приятеля на площадку «Открытый микрофон», через которую молодые комики могли пробиться на ТВ. Там Усович сразу ярко себя проявил и быстро сумел попасть в число резидентов шоу «Stand Up на ТНТ», став там самым молодым среди всех участников.

Поначалу белорусу, бросившему ради комедийной карьеры универ, приходилось непросто и он даже размышлял над возвращением в Минск. Постепенно Усович набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, но с жесткими сроками по сдаче монологов все же справлялся не всегда. Поэтому через некоторое время Ваня ушел в свободное плавание, иногда продолжая выступать на ТВ уже в качестве комика-фрилансера. Решение оказалось верным: к 2020-му Усович превратился в суперзвезду русскоязычной комедии, чьи концерты (да и вообще практически любые появления) в ютубе собирают миллионы просмотров.

Как отреагировал на события вокруг выборов?

История отношений Усовича с политикой типична для миллионов белоруса: долгие годы глубоко в эту тему он не вникал (в том числе не касался ее в своих монологах и шутках), но в 2020-м все изменилось. Живущий в России комик внимательно следил за ходом президентской кампании в родной стране – например, поддерживал Сергея Тихановского и Виктора Бабарико после того, как их арестовали. В начале июля о своей позиции белорус весьма конкретно рассказал о своей позиции в ролике блогера Ильи Варламова: на честные выборы он не рассчитывал («Лукашенко поставит себе около 75 процентов»), предполагал, что после выборов будут устроены провокации, чтобы развязать руки силовикам («побьют стекла, подорвут здание правительства как в 2010-м или бомбу в метро как в 2011-м»), а те, в свою очередь, будут изо всех сил бороться за действующий строй («они все душу дьяволу продавшие – весь этот ОМОН, КГБ – будут держаться за свои места, ### тебе кто там власть отдаст»). Однако все же Усович надеялся на положительный исход в случае, если после голосования белорусы действительно массово выйдут протестовать – и призывал всех сделать это.

Менее чем через месяц большое интервью с комиком выпустил Юрий Дудь – одной из главных тем для разговора тоже были белорусские протесты. Тогда Усович подписался под словами, сказанными у Варламова, и весьма емко сформулировал одну из главных претензий многих жителей нашей страны к Лукашенко: «Что не нравится? То, что людей ###### [бьют] палками по ###### [лицам] – что в этом может нравиться? Один чувак у власти уже 600 лет. Единственное, за что он топит, называя себя крутым, – что в стране нет войны. В Беларуси неоткуда этой войне взяться. Никаких разногласий по языку, по религии – ничего этого нет. И он [Лукашенко] такой: «У нас нет войны!» Так почему она вообще должна быть? Брест с Могилевом будет воевать?».

После выборов Усович продолжил поддерживать белорусов: вместе с Комиссаренко он активно донатил в фонды солидарности и организовывал в России благотворительные стендап-концерты, вырученные средства с которых шли в помощь бастующим и пострадавшим от зверств силовиков. Последнее коснулось и семьи комика – 10 августа его брат угодил на Окрестина, пробыл там четыре дня и лично столкнулся со всеми ужасами этого места. При этом уже после интервью Дудю в соцсетях Усовичу активно писали жены и сестры омоновцев, которые называли его «придурком, который не знает правды». Об этом Ваня рассказал в подкасте у все того же Комиссаренко – и там же весьма конкретно сформулировал еще одну мысль, очевидную для миллионов белорусов.

«Я больше всего # #### [удивлен] от того, насколько это очевидная борьба со злом. Я никогда и нигде не видел настолько четкого распределения, где на сто процентов было бы добро, и на сто процентов было бы зло. Как кто-то может быть на стороне зла, зная, что там одни ######## [плохие люди]… Это очень странно».

Также Усович продемонстрировал свою позицию на нескольких ТВ-передачах: в шоу «Вечерний Ургант» он выразил надежду, что в его «родной стране все наладится, будет мир и добро победит, а в программу «Слабое звено» пришел с БЧБ-браслетом на руке и сделал отсылку на мем про три процента в одном из диалогов с ведущей.

А что со спортом?

О личных атлетических успехах комика ничего неизвестно, но все же связи как минимум с футболом у него есть – Усович не прочь сыграть в него с друзьями, а также долгие годы болел за «Милан» (правда, в итоге пришел к мысли, что это довольно странно).

«В последнее время остываю к футболу как к спорту: имею в виду смотреть, играть – нормально. С чем связано? Подумал, что странно все-таки болеть за какой-то клуб. Я с 2003-го болел за «Милан» и недавно подумал, что там за последний год-полтора поменялся весь состав (в очередной раз), поменялись тренера, поменялись владельцы... И я подумал: а за кого я, собственно, болею? За эмблему какую-то красно-черную, за название? В общем, пришел к мысли, что болеть за кого-то – это странная тема», – рассуждал Усович в 2017-м.

Впрочем, в те годы поддерживать «Милан» и без всяких дополнительных рассуждений было историей, граничащей с садомазохизмом. Сейчас же у «россонери» дела обстоят куда лучше, так что не исключаем, что Усович мог вернуться к своему увлечению. Тем более знания об итальянском футболе у него по-прежнему сохранились – что доказал забавный эпизод в том самом эфире «Слабого звена». Ведущая спросила у белоруса, в чемпионате какой страны играют «Интер» и «Наполи». Тот решил блеснуть терминологией и ответил «Серия А». И формально это оказалось ошибкой – ведь правильным ответом было «в чемпионате Италии» :)

Идрак Мирзализаде: был на протестах даже 9 августа, а мини-футбольная команда его отца разрывала Беларусь на стыке тысячелетий (тренировал Кондратьев!)

Кто это?

Нетрудно догадаться, что по национальности этот парень не белорус: Идрак родился в Азербайджане в семье талышей (численность этого народа иранского происхождения составляет несколько сотен тысяч человек), но еще в два года вместе с родными перебрался в Минск – в нашей стране учился в вузе его отец. Первые шаги в юморе Мирзализаде делал в Беларуси – еще в школе он пробовал себя в КВН. Поступив в БГУ на журналиста-международника, Идрак продолжил прокачиваться в игре для «веселых и находчивых» – благодаря этому познакомился и сдружился с Ваней Усовичем, который тоже варился в этой тусовке.

Они какое-то время выступали в одной команде, но Усович вскоре отошел от КВН и сконцентрировался на стендапе. Постепенно к этому жанру пришел и его талышский друг: от своих первых выступлений с монологами Идрак был не в восторге, но в итоге втянулся. В 2013-м он мелькнул в «Открытом микрофоне», а в следующем году попал в «Stand Up на ТНТ». Но если два предыдущих комика в этом проекте задержались надолго, то Мирзализаде выступил в нем буквально несколько раз и ушел, захотев строить карьеру вне ТВ. Все получилось: белорусский талыш стал резидентом (а позже креативным продюсером) объединения «Stand Up Club #1» – в частности, одним из ведущих флагманского шоу проекта «ПораразБирацца». Его сольные выступление также собирают в ютубе миллионы просмотров.

Как отреагировал на события вокруг выборов?

Имеющий гражданство нашей страны Идрак 9 августа был в Минске – как и многие другие белорусы в тот день он вышел на улицы и своими глазами увидел боевые действия, развернутые силовиками против мирных протестующих. Через несколько дней после этого Мирзализаде уехал в Москву по работе, но еще в течение месяца каждое воскресенье возвращался в столицу Беларуси и участвовал в различных акциях. При этом, как комик рассказал позже, о своей позиции он «не хотел кричать направо и налево» и потому лишь иногда выкладывал видео с минских улиц себе в сторис.

В его выступлениях появился блок о белорусских событиях и войне в Нагорном Карабахе, в которой участвовал Азербайджан – страна, в которой Идрак родился. Однако этот монолог пока видели только зрители на живых выступлениях (в интернете его нет), а высказывался об этом Мирзализаде лишь несколько раз: в подкасте Newsakh он говорил, что «протесты в Беларуси чище, чем в России, нет пиара и такого, чтобы человек заработал на этой теме – люди просто искренне выходят на улицы».

В видео на канале «Вписка» Идрак рассказал, что отказался от выступления в Минске, которое должно было состояться 16 августа после того, как увидел свежий пост владелицы концертной площадки о том, что «в Беларуси все хорошо и спокойно». Там же комик емко сформулировал и причины протестовать: «Зачем выходить [на улицу]. Хочется, чтобы что-то поменялось. Хочется чувствовать себя свободным».

А последний на сегодня символический жест поддержки своим согражданам белорусский талыш сделал на уже упоминавшемся здесь выпуске «Слабого звена» – Идрак также был в числе его участников и, как и его друг Ваня Усович, пришел на эфир с БЧБ-лентой.

А что со спортом?

Главным делом жизни отца комика Кахина Абилова, умершего в мае 2020-го (госпитализировали с пневмнонией, тесты на ковид показали отрицательные результаты, а причиной смерти назвали сердечную недостаточность), было национальное талышское движение: долгие годы он занимался защитой своего народа, изучением его культуры, выступал как меценат и даже вместе с народным поэтом Беларуси Рыгором Бородулиным перевел стихи талышских поэтов на мову. Но в биографии отца Идрака была и яркая спортивная страница – мини-футбольная команда «Симург», которую он основал в Минске в 1998-м.

Тогда Кахин Абилов занимался строительным бизнесом (его компания носила то же название и участвовала во многих проектах – например, производила кровельные и фасадные работы в «Раубичах»). И когда знакомый предпринимателя предложил ему проспонсировать мини-футбольную команду, тот отказался и вместо этого создал собственный клуб. «Симург» ярко стартовал – в первый же сезон завоевал «серебро» в ЧБ. Казалось бы, шикарный результат – но у Абилова были свои мысли на этот счет. «По окончании дебютного сезона, когда команда стала второй и праздновала этот небывалый успех – как это, команда-новичок и сразу второе место в республиканском чемпионате – папа собрал всех и сказал, что увольняет главного тренера. Тот не выполнил задачу – стать чемпионами», – вспоминал отца Идрак.

Задачу взять чемпионство Кахин Абилов поставил Георгию Кондратьеву – чемпион СССР-1982 в составе минского «Динамо» последние годы карьеры совмещал мини-футбол с большим. И даже сыграв последний раз в формате 11-на-11 в мозырской «Славии» в 1998-м, еще на сезончик задержался на паркете – он был одним из тех, кто принес «Симургу» второе место в дебютном сезоне. После этого Кондратьев завершил карьеру игрока и тут же начал тренерскую в команде Абилова.

Да, будущий творец белорусской «бронзы» на молодежном ЧЕ, подарившей сборной путевку на Олимпиаду, начинал свой путь коуча в мини-футболе! И все получилось великолепно: под руководством Кондратьева «Симург» взял и чемпионат, и Кубок страны. После этого тренер перебрался в минское «Динамо», но у его первого клуба все по-прежнему получалось: внутри страны вновь были завоеваны все трофеи, случился дебют в Лиге чемпионов, а костяк сборной Беларуси составляли именно игроки команды, принадлежавшей Абилову. Но на этом сказка, к сожалению, закончилась: дела отца Идрака в бизнесе пошли хуже и после четвертого своего сезона «Симург», взявший тогда в чемпионате «бронзу», канул в Лету. Но его история точно вышла яркой!

Сам же комик со спортом практически не связан, но одну любопытную деталь все же удалось найти: в 2014-м, когда Мирзализаде уже заканчивал журфак, он первый и последний раз сыграл на факультетских футбольных соревнованиях – тогда у команды его курса возникли проблемы с составом, и Идрака привлекли, чтобы залатать брешь. Закончилось все тем, что взявшая до того три чемпионата подряд команда проиграла в полуфинале Кубка и заняла лишь 3-е место. Зато комик пересекся на поле со многими журналистами, очень достойно проявившими себя в 2020-м – с покинувшим белТВ после выборов Александром Ярмошем, расставшимся с «Прессболом» после смены курса Сергеем Мордасевичем и не нуждающимся в представлениях Александром «ЧестнОКом» Ивулиным.

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