Соратник Медведчука получил деньги на покупку украинских телеканалов из оффшоров через Беларусь 11.02.2021, 13:03

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фото: novyny.24tv.ua

Эта информация подтверждается данными из его электронных деклараций.

Украинский нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ Тарас Козак получил деньги на покупку телеканалов «112 Украина», ZiK и NewsOne из оффшоров гражданской жены Натальи Лавренюк через банки в России и Беларуси.

Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции, пишет «Украинская правда».

Операции по приобретению по крайней мере двух из трех телеканалов (NewsOne и 112) Козак провел в Беларуси, что подтверждается данными из его электронных деклараций.

«Скупать телеканалы Тарас Козак начал в 2018 году, когда поступления ему дивидендов с кипрской компании Turul Investments стали системными и стабильными. И не зря, ведь медиа-империя стоит немаленьких денег», – говорится в материале.

В октябре 2018 года нардеп приобрел телеканал NewsOne. В форме о существенных изменениях за 12 октября он задекларировал приобретение корпоративных прав на ООО «Новости 24 часов» от швейцарской MW Investment AG, которую контролировал в то время экс-регионал Евгений Мураев. Стоимость этого актива составляла 41 млн. гривень.

Уже в декабре 2018 года Козак купил телеканал «112 Украина». 2 декабря он декларирует приобретение корпоративных прав девяти украинских юридических лиц от швейцарской компании Plirofories AG. Все девять компаний входят в структуру собственности телеканала «112» и на шесть из них в феврале 2021 года были наложены санкции СНБО.

Стоимость корпоративных прав этих фирм, на которые оформлен телеканал «112 Украина», составляет 72,871 млн. гривень.

Общая сумма стоимости корпоративных прав на купленные два телеканала составила 114 млн. грн, однако согласно разделу декларации «расходы и сделки» Казак заплатил за них только 103 млн. грн.

Летом 2019 года депутат покупает телеканал ZiK. К июню канал был в собственности Петра Дыминского через кипрскую компанию Alvho Trading limited. С 14 июня 2019-го новым единственным акционером Alvho Trading limited стала уже знакомая фирма Козака Turul investments limited.

Точная стоимость телеканала неизвестна, но уставный капитал кипрской Alvho на момент перехода к структурам Козака составил 17100 евро. Тогда медиа-менеджеры оценивали телеканал ZiK в 15-20 млн. долларов. В то же время сам Дыминский в конце 2017 года начинал торги с суммы 53 млн. долларов.

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