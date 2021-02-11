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Невероятные приключения Борреля в России

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  • Ирина Полубояринова, «МБХ медиа»
  • 11.02.2021, 13:07
  • 2,915
Невероятные приключения Борреля в России

Как глава дипломатии ЕС оказался между двух огней.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель посетил Россию и провел переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Вернувшись из поездки, он заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза и не исключил расширения санкций против нее из-за ситуации с правами человека.

Необходимый разговор

Перед поездкой Жозепа Борреля в Россию некоторые европейские страны, в частности Польша, высказывали мнение, что время для визита выбрано неудачное, поскольку потерять можно многое, а добиться чего-либо шансов нет. Однако глава дипломатии ЕС предостережения проигнорировал и настоял на том, что в сложные времена «разговор необходим прежде всего».

На итоговой пресс-конференции 5 февраля Жозеп Боррель и Сергей Лавров обсудили двусторонние отношения и расширение каналов для диалога, в частности на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Глава евродипломатии заявил, что есть сферы, в которых Россия и ЕС могут и должны сотрудничать, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности.

«Сейчас наши отношения находятся в точке напряженности, в том числе созданной делом Навального, однако мы остаемся взаимосвязанными не только географически, но и широким спектром культурных, исторических и экономических связей. Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания — не выход», — сказал Боррель.

В свою очередь Лавров указал на двустороннюю заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в том числе по тем вопросам, по которым позиции России и ЕС расходятся.

«Мы отметили готовность прагматично сотрудничать там, где это интересно и выгодно обеим сторонам. У нас общее мнение, что дальнейшая деградация связей чревата негативными и весьма непредсказуемыми последствиями», — заявил глава российского МИД.

Между тем прямо во время визита главы дипломатии ЕС стало известно, что МИД России объявил о решении выслать из страны трех дипломатов — Германии, Польши и Швеции — за участие в акциях в поддержку Алексея Навального.

По итогу визита Борелля могло показаться, что Брюссель и Москва готовы выводить отношения из тупика: главный евродипломат заявил, что Россия и ЕС провели «открытый и честный» диалог по всем вопросам двусторонних отношений — от борьбы с пандемией коронавируса и глобального изменения климата до восстановления совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. При этом на следующий день Боррель распространил отдельное заявление, в котором назвал организацию пресс-конференции в Москве «агрессивной».

Ошибочный визит

После возвращения в Брюссель Боррель высказался еще категоричнее. В своем блоге он написал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза, отметив, что Москва воспринимает «демократические ценности как экзистенциальную угрозу», а также не исключил, что ЕС расширит санкции в связи с ситуацией с правами человека.

«На этой неделе я ездил в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, с которой я столкнулся, явно указывает на развитие событий в другом направлении», — написал дипломат.

Кроме того, по его словам, разговор с российским коллегой вышел «напряженным», а его просьбу к Сергею Лаврову пересмотреть решение о высылке дипломатов оставили без внимания.

Высказывания Борреля удивили МИД России. Там отметили, что дипломат «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» во время пресс-конференции в Москве.

«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — говорилось в заявлении российского дипведомства.

Европейские СМИ и некоторые политики тоже раскритиковали Борреля за визит в Россию, посчитав его ошибочным. При этом одни обвиняли в неудачных переговорах Москву, отмечая, что дипломат сделал ей шаг навстречу, а она его унизила, а другие сочли, что во всем виноват Борелль, который не сумел отстоять позицию Евросоюза на территории соперника.

В частности, член Европарламента от Эстонии Рихо Террас написал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором потребовал отставки дипломата, заявив, что его визит в Россию нанес «серьезный ущерб репутации Евросоюза и достоинству верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности». Его подписал 81 депутат, что составляет более 10% от общего числа депутатов Европарламента. Впрочем, письмо не носит юридически обязывающего характера и вряд ли приведет к отставке Борреля.

В свою очередь Жозеп Боррель, выступая 9 февраля на пленарной сессии Европарламента, сообщил, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России и заявил, что ЕС продолжит поддерживать Алексея Навального.

Вероятно, имена новых потенциальных фигурантов черных списков в ближайшие дни будут обсуждать на различных европейских площадках. После отчета об итогах визита перед коллегией Еврокомиссии и депутатами Европарламента Жозепу Боррелю предстоит провести встречу с главами внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС — она пройдет 22 февраля. А подвести итоги визита и обсудить новые взаимоотношения с Москвой лидеры ЕС планируют на саммите 25–26 марта.

Ирина Полубояринова, «МБХ медиа»

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