Десять дней, которые потрясли «русский мир» 2 11.02.2021, 13:34

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Как Латвия и ее балтийские соседи борются с российской телепропагандой.

Так получилось, что последние полторы недели Украина и Латвия удивительным образом совпали в ритмах жизни, по крайней мере, в одной сфере – защита своего информационного пространства. При этом в корне неправильно говорить, как это делают некоторые обозреватели, что «Латвия взяла пример с Украины». Нет, в этом сложном деле – у каждой страны свои, несколько разные проблемы, успехи и недостатки. И свой накопленный опыт, который полезно изучать.

Десять дней, которые немного потрясли «русский мир»

Напомним хронологию. В прошлый понедельник, 1 февраля, крупный латвийский телеоператор Tet в связи с непонятной ситуацией вокруг прав собственности прекратил ретрансляцию 5 российских телеканалов, в том числе таких китов, как Первый Балтийский Канал (распространитель программ российского «Первого канала»), НТВ, Рен-ТВ. Tet также обратился в латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) с просьбой рассмотреть данную ситуацию.

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие свежее решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – «112 Украина», NewsOne, Zik.

А на этой неделе получила продолжение латвийская история. В понедельник, 8 февраля было заявлено о запрещении на год ретрансляции телеканала «Россия-РТР» (вступит в силу с 15 февраля) за разжигание ненависти в отношении Украины. И это окончание процедуры, начатой еще в июне-июле прошлого года.

Во вторник, 9 февраля, NEPLP, по сути, ответил на запрос телеоператора Tet и по сходным юридическим основаниям исключил из списка ретранслируемых в Латвии 16 российских телеканалов, поскольку с 1 февраля вообще неизвестно, кто представляет их в этой балтийской стране. И это тоже продолжение давней истории, примерно годичной давности.

Но прежде давайте совершим краткую, выборочную экскурсию по истории противодействия российской пропаганде, прежде всего телевизионной, не только в Латвии, но и соседних странах Балтии. Тем более, что там есть свои важные акценты. Скажем, в Литве Кремль традиционно большое внимание уделяет своему варианту освещения событий января 1991 года, когда советские армейские части попытались подавить восстановление независимости в Литве.

В Эстонии же в новом веке точкой напряжения стала так называемая «бронзовая ночь», когда роспропу удалось организовать массовые беспорядки в Таллинне во время переноса советского памятника, «Бронзового солдата», из исторического центра города на воинское кладбище (2007 год). Событие, также имевшее долго эхо.

Литва

Для соотнесения с Украиной логично взять за точку отсчета 2014 год, когда после начала российской гибридной агрессии нам вообще пришлось прикрыть российское ТВ на нашей территории (что со временем и привело к формированию дочернего медведчуковского медиа-холдинга).

Практически одновременно с нами, то есть в марте 2014 года, литовская Служба инспекторов по журналистской этике рассмотрела программы всей большой роспроповской тройки (РТР-Планета, «Первый», НТВ) и нашла в них грубые нарушения этики. В результате в марте на три месяца ограничили ретрансляцию «НТВ-Мир». Поводом стал «документальный» пропагандистский фильм «Осужденные. Капкан для группы "Альфа"» о событиях вокруг Вильнюсской телебашни в январе 1991 года. В апреле та же санкция была применена против канала «РТР-Планета» в связи с киселевскими «Вестями недели» о событиях в оккупируемом Крыму, в материале «разжигалась межнациональная рознь и милитаристские настроения». В ноябре трехмесячный запрет наложили на REN Lietuva – за «разжигание войны и ненависти к украинцам» в одной из серий проекта «Теория заблуждений».

После этого подобные решения принимались каждый год. Делалось это решением Литовской комиссии по теле- и радиовещанию (LRTK). Важным было решение, принятое в апреле 2015 года, когда прервали на три месяца вещание «РТР-Планеты» (как увидим, самый частый «клиент» LRTK), осуществлявшего свою деятельность через зарегистрированную в Швеции компанию. Представление по данному поводу дал не кто-нибудь, а Департамент стратегических коммуникаций литовской армии. Поводом стало выступление вице-председателя Госдумы Владимира Жириновского в «Воскресном вечере с Соловьевым» (18 января). Господин Ж. «призывал Россию к "маленькой, но победоносной войне в Донбассе, Киеве и Брюсселе"».

Ретрансляция «РТР-Планеты» была вновь приостановлена, также на три месяца в ноябре 2016 года – после трех нарушений, фиксировавшихся в течение года за «подстрекательство к войне, розни и национальной ненависти». Что важно, на этот раз Еврокомиссия, в отличие от прошлых случаев, не высказала ни единой претензии по поводу принятого решения и признала его полностью соответствующим законодательству ЕС.

В апреле 2017 года LRTK на месяц запретила ретрансляцию московского телеканала «ТВ Центр» – за сюжет, искажающий события в Вильнюсе 13 января 1991 года. А уже осенью полугодичный запрет был наложен на ТВЦ из-за высказываний Жириновского в программе «Право знать»: «Рассуждая об Украине, российский депутат разжигал ненависть и призывал к войне».

В феврале 2018 года санкционные меры были увеличены – на этот раз запрет на «РТР-Планету» наложили уже на целый год. Схема действий прежняя – по «накопительной системе». За прошедший год в передачах российского канала регулятор зафиксировал три эпизода, расцененные как «подстрекательство к войне и разжигание ненависти», в частности, угрозы в адрес США, призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями, а также оккупировать страны Балтии. Знакомые словеса. Самые значимые фамилии привычные – Соловьев и Жириновский.

И вот ключевое решение! В том же году LRTK обязала всех действующих в стране ретрансляторов перевести «РТР-Планету» в список каналов, которые можно смотреть за дополнительную плату (сравнивать можно с разным контентом, но тут напрашивается сравнение с распространителями порнографических каналов или жестоких «боев без правил»). После этого регулятор в Литве уже отслеживал и наказывал сайты, незаконно ретранслировавшие российские программы.

Ну и вишенка на торте (в эстонском и латвийском «тортах» также будет присутствовать) – в июле 2020 года LRTK запретила трансляцию 5 каналов RT (Russia Today), объяснив решение тем, что они находятся в ведении гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, против которого Совет Евросоюза ввел санкции.

Эстония

В Эстонии ситуация с противодействием российской пропаганде несколько другая. Здесь ограничительные, запретительные меры так широко не применялись. Возможно, это связано с тем, что в стране самые высокие из трех стран Балтии экономические показатели. В связи с этим – больше надежд на лояльность русскоязычного населения, несмотря на облучение кремлевской пропагандой. Запреты налагались на конкретные редакционные группы российских телеканалов, приезжавших освещать некоторые события в пропагандистском ключе (это же, кстати, делалось и в Литве, Латвии, но там об этом не говорим из-за более весомых общих мер).

Более того, в стране долгое время вообще не было никакого противодействия работе самого остро заточенного оружия роспропа – мультимедийной платформы Sputnik. В то время, как Литва и Латвия ограничивали деятельность Sputnik’а, включая запрет на работу редакции внутри страны, изгнание его из своего сегмента интернета – .lt и .lv, Эстония разрешала Sputnik’у свободно работать на своей территории. В результате в Таллинне был сформирован региональный хаб российских пропагандистов, со стационарной редакцией и конференц-залом для пресс-конференций. Ситуация начала меняться на стыке 2019 и 2020 годов (часто – в сотрудничестве с латвийскими госструктурами).

Важно, что в декабре 2019 года наконец-то была закрыта редакция Sputnik Эстония. Поводом стала его подчиненность гендиректору Международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, включенному в санкционный список ЕС. Россия попыталась организовать широкую кампанию против этого решения на самых разных уровнях, включая ОБСЕ. Подключили также омбудсмена Татьяну Москалькову и недавно назначенного главу президентского совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева. Но ничего не помогло. Запрет остается в силе. (Подробней об этом – в материале «Ну как можно защищать кремлевскую помойку Sputnik?» )

Латвийский опыт

Здесь с началом гибридной войны против Украины местный регулятор тоже начал действовать. В апреле 2014 года NEPLP запретил на три месяца ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» – из-за признаков «военной пропаганды» в его передачах.

При этом российских производителей контента предупредили о необходимости соблюдать журналистскую этику. Но этого, естественно не было. В течение 2015 годы было зафиксировано три нарушения – в программах телеканала нашли нарушение ряда статей латвийского закона об электронных СМИ и «разжигание вражды». Соответственно в апреле 2016 года вещание этого же канала было запрещено уже на полгода.

Мониторинг продолжался. В течение 2018 года латвийский Совет по электронным СМИ зафиксировал целый букет нарушений в передачах «Вечер с Соловьевым» и «60 минут», посвященных Украине, а именно – «подстрекательские высказывания и разжигание войны». В январе 2019 года вещание «России-РТР» на территории страны было приостановлено на три месяца.

Вообще, с 2019-го борьба с российской пропагандой в Латвии стала более системной и регулярной. В ноябре NEPLP принял решение остановить трансляцию уже целых 9 русскоязычных каналов. При этом большинство из них были развлекательными. Но тут важным стал прецедент, повод для их закрытия, поскольку конечным бенефициаром в данном случае был назван приближенный к Путину олигарх Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.

В феврале 2020 года латвийские и эстонские спецслужбы взялись за российско-еэсовскую «компанию-прокладку», холдинг Baltijas Mediju Alianse (BMA), жемчужиной которого является Первый Балтийский канал (ПБК), ретранслятор российского «Первого канала». Были проведены обыски в офисах BMA и изъяты документы, необходимые для расследования. В рамках этого дела в ноябре 2020-го латвийская прокуратура выдвинула совладельцу холдинга Олегу Солодову обвинения в нарушении международных санкций. Его обвинили в том, что BMA ретранслирует телеканалы, принадлежащие подсанкционному Юрию Ковальчуку.

Следствием данного расследования стало еще одно практически значимое решение – сотрудникам латвийской и эстонской редакций ПБК запретили готовить и выпускать местные выпуски новостей, в которых происходящее в балтийских странах изображалось с позиций российской пропаганды.

Сразу два важных решения были приняты в Латвии в июне 2020 года. Во-первых, запрещено вещание семи телеканалов, входящих в сеть RT (RT Arabic, RT Spanish и т.д.), в связи с тем, что они находятся под «эффективным контролем» подсанкционного Дмитрия Киселева. Во-вторых, латвийский Сейм одобрил поправки к Закону об электронных СМИ, которые подразумевали сокращение русскоязычного вещания на ТВ в пользу программ, транслируемых на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны.

Латвия. Ситуация на сегодняшний день

Ну и вот мы, наконец, подошли к истокам свежих, недавних событий. Еще в июле прошлого года NEPLP начал процедуру ограничения телеканала «Россия-РТР». Причиной этого стало разжигание ненависти в отношении Украины в передаче «60 минут» (Украина была названа террористическим государством, бывший президент Петр Порошенко – «террористом», при этом ведущая Ольга Скабеева предлагала ввести в Украину российские войска, чтобы утихомирить «обе стороны конфликта»). Когда рассмотрение этого кейса было закончено, NEPLP и принял решение о годовом запрете ретрансляции телеканала «Россия-РТР» с 15 февраля.

Совсем другая история – с запретом на ретрансляцию 16 российских телеканалов. Напомню их: это, прежде всего, два канала с сильной информационной составляющей – REN TV Baltic, NTV Mir Baltic. И 14 – чисто развлекательных: Karusel International, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" и HD Life.

Как мы уже видели выше, для кремлевской пропаганды болезненным и, в общем-то, неожиданным стал прием выстраивания «санкционной цепочки» от токсичных Дмитрия Киселева и Юрия Ковальчука к так или иначе управляемым или контролируемым ими структурам, телеканалам. И тут механизм роспропа в Латвии дал сбой. 1 февраля заканчивался плановый период контракта. Партнером по ретрансляции российских телеканалов было предприятие TEM LV – одно из подразделений Baltijas Mediju Aliance, ставшего уже токсичным. А своевременно подготовить на замену другую, более чистую «компанию-прокладку», кремлевские не сумели.

И лишь сейчас появилась информация, кто и что в Латвии собирается взять на себя эти функции. Это фирма FoxVision, единственным владельцем которой является экс-депутат Рижской думы от пророссийской партии «Согласие/Saskana» Вадим Баранник. Сразу видно, что это серьезная и солидная контора – уставной капитал FoxVision аж 3 тысячи евро. FoxVision была создана Баранником в декабре прошлого года. Сообщается, что якобы проведены переговоры с несколькими телевизионными операторами. Причем, что важно, в качестве посредника Баранника переговоры вел член правления прежней, уже запачканной прокладки TEM LV Валентин Курмангалиев. Так что тут можно ожидать, что со временем названные российские телеканалы все же получат некоего представителя, имеющего право заключать договоры на ретрансляцию.

Что в итоге? Рен-ТВ и НТВ в Латвии на данный момент не транслируются (проверил на примере своего телеоператора) и когда восстановятся – пока не известно. С 15 февраля на год прекратится ретрансляция РТР (то есть «России-1»). Из больших федеральных российских телеканалов остаются ПБК («Первый канал»), но с вырванным жалом (новостным выпуском с освещением местных событий), а также менее популярное ТВЦ. Ну что ж, неплохо. Но успокаиваться нельзя, эта работа – постоянная.

Для Украины балтийский опыт борьбы с российской телепропагандой (особенно Литвы и Латвии) может быть полезен. Ведь нужно учитывать, что Россия использует все возможные способы для защиты своих пропагандистов, как напрямую в ОБСЕ, ЕСПЧ, так и через своих агентов влияния в еэсовских структурах. Так что решения латвийских и литовских регуляторов проходят серьезную юридическую экспертизу. Каковая, нет сомнения, предстоит и Украине.

Олег Кудрин, «Укринформ»

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