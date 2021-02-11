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Инспекция ВОЗ: Китай скрыл важную информацию о первой вспышке COVID-19

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  • 11.02.2021, 13:47
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Инспекция ВОЗ: Китай скрыл важную информацию о первой вспышке COVID-19

Пандемия началась раньше.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что коронавирус мог появиться в Китае на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено, передает The Wall Street Journal со ссылкой на предварительные результаты исследований.

По информации издания, группа экспертов, работавшая в китайском Ухане, установила, что более 90 человек в центральном Китае могли быть госпитализированы с симптомами коронавируса еще за два месяца до 8 декабря 2019 года, когда было впервые официально подтверждено выявление нового вируса в организме пациента.

Издание отмечает, что ВОЗ обратилась к китайским властям с предложением взять анализ крови у более широкого круга возможных пациентов для проверки теории, но пока разрешения не получили.

При этом глава группы китайских экспертов в делегации ВОЗ Лян Ванянь заявил, что после проверки медицинских записей и образцов крови не было найдено доказательств того, что вирус мог появиться раньше декабря 2019 года.

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