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Фильм про белорусский протест отобрали на один из важнейших кинофестивалей в мире

  • 11.02.2021, 13:52
  • 2,012
Фильм про белорусский протест отобрали на один из важнейших кинофестивалей в мире
Фото: кадр из документального фильма «Кураж» Алексея Полуяна

Картину рассказывает о жизни трех актеров во время событий августа-2020.

Документальный фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна «Кураж» был отобран в программу крупнейшего международного кинофестиваля — Берлинале.

Картину, рассказывающую о жизни трех актеров во время событий августа-2020, покажут в фестивальной секции Berlinale Special. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил художественный руководитель кинофорума Карло Шатриан.

Главные герои фильма — актеры Белорусского свободного театра Марина Якубович и Павел Городницкий, а также Денис Тарасенко, проходят через самое тревожное время в белорусской истории начала XXI века. Режиссер Алексей Полуян вместе с оператором Таней Гаврильчик, наблюдая за жизнью героев, фиксируют важнейшие этапы белорусского протеста: предвыборные надежды, брутальные действия силовиков 9−11 августа, многотысячные мирные демонстрации, все сильнее и сильнее раскручивающийся маховик репрессий.

Фильм начинается с архивных кадров протестов 1996 года и заканчивается посвящением: «Памяти жертв, убитых белорусским режимом».

Фото: кадр из документального фильма «Кураж» Алексея Полуяна

Режиссер Алексей Полуян сказал:

— Гэта вельмі асабісты для мяне дакументальны фільм пра трох мастакоў, чалавечымі і прафесійнымі прынцыпамі якіх я захапляюся. У фільме я фіксую рэчаіснасць, у якой яны апынуліся. Героі пражываюць ўсе эмацыйная працэсы, знаёмыя кожнаму з нас: ад эйфарыі да безнадзейнасці, ад страху да бясстрашнасці. Мне было вельмі важна зрабіць хроніку ўнікальнага часу мірнага паўстання беларускай нацыі супраць несправядлівасці і прыгнёту правоў чалавека.

Берлинский Международный кинофестиваль (Берлинале), наряду с Каннским и Венецианским, — один из важнейших кинофестивалей в мире. Проводится с 1951 года на ежегодной основе. В 2021 году из-за пандемии фестиваль состоится позже, чем обычно, — 9−20 июня.

Режиссер Алексей Полуян родился в Барановичах в 1989 году. Окончил Академию искусств в Касселе (Германия). Его короткометражный игровой фильм «Озеро радости» по мотивам одноименного романа Виктора Мартиновича стал призером более 30 международных кинофестивалей, был выдвинут на соискание приза Европейской киноакадемии, а также вошел в лонг-лист Американской киноакадемии «Оскар».

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