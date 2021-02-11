COVID-19: Латвия закрылась на въезд 11.02.2021, 14:00

2,023

Попасть в балтийскую страну можно будет только по уважительной причине.

С 11 по 25 февраля запрещен въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, сообщает "Немецкая волна". Соответствующие поправки к распоряжению о введении чрезвычайного положения предусматривают, что въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам (работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон).

Временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенностью новых вариантов коронавируса.

С разрешения министра сообщения возможно осуществлять пассажирские перевозки, но не более пяти пассажиров, частным воздушным транспортом и бизнес-рейсами, нерегулярные пассажирские перевозки транзитом, специально организованные перевозки работников для доставки к месту работы, специально организованные перевозки спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом и в международных соревнованиях в Латвии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».