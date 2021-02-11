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Ученые рассказали о полезных свойствах грибов

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  • 11.02.2021, 14:22
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Ученые рассказали о полезных свойствах грибов

Чтобы получить большинство питательных веществ необходимых организму не обязательно составлять длинный список продуктов.

Исследование, опубликованное в журнале Food Science & Nutrition, показало, что добавление небольшой порции грибов в рацион значительно увеличивает потребление нескольких микронутриентов, в том числе важных питательных веществ, таких как витамин D, пишет «Популярная механика»

Ученые рассмотрели добавление к рациону 84 граммов различных грибов (примерно, полстакана): белых, шампиньонов, шампиньонов кремини, грибы потробелло и вешенок. Результаты показали, что любые из этих грибов восполняют недостаток кальция и клетчатки в организме.

Помимо этого, грибы увеличивали количество питательных веществ, включая медь (24–32%), фосфор (6%), селен (13–14%), цинк (5–6%), рибофлавин (13% -15%), ниацин (13% -14%) и холин (5% -6%) как у детей, так и у взрослых.

Ученые также отмечают, что в порции из пяти средних белых грибов содержится всего 20 калорий и ноль жира. В грибах присутствует витамин D – около 25 мкг на одну порцию.

Грибы также богаты серосодержащими аминокислотами – антиоксидантами, такими как эрготионеин и трипептид глутатион. Больше всего их обнаружено в вешенках.

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