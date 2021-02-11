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Путин заявил о готовности отключить Россию от интернета

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  • 11.02.2021, 14:26
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Путин заявил о готовности отключить Россию от интернета

Названы условия принятия такого решения.

Российские власти в данный момент не планируют закрывать иностранные соцсети и интернет-платформы, но сделают это, если появится «реальная угроза».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главредами российских СМИ, рассказали The Bell участники мероприятия.

По их словам, президент признал, что блокировка YouTube и других площадок «доставит неудобства» россиянам, которые активно ими пользуются.

Именно это, как говорят участники встречи, президент назвал в качестве аргумента, останавливающего власти от «суверенизации» рунета.

При этом президент отдельно отметил необходимость создавать отечественную замену иностранным интернет-платформам и выразил уверенность, что российские компании на это способны.

О создании аналога YouTube и TikTok в начале года объявил холдинг «Газпром-медиа», который возглавляет экс-руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Как говорят источники The Bell, Путин в качестве примера привел «Яндекс», а также пересказал недавний разговор с Германом Грефом, который отчитался о создании облачных сервисах Сбербанка, опережающих, по словам Грефа, достижения мирровых лидеров этого рынка.

Позиция Путина по интернету, отметим, последовательно ужесточается. Два года назад на аналогичной встрече с журналистами президент заверял, что власти не намерены отключать Россию от мирового интернета, а закон о суверенном рунете принят лишь на тот случай, если Запад сам решит отключить Россию.

В конце 2020 года Госдума дала Роскомнадзору (РКН) право блокировать иностранные интернет-ресурсы, «допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ». Такие претензии РКН предъявлял YouTube за то, что ролики Владимира Соловьева перестали попадать в раздел видеохостинга «В тренде», хотя «ранее это происходило регулярно».

Интернет, по словам Путина, является изобретением спецслужб Запада. «Они же там сидят и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию», - говорил Путин в 2019 году.

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