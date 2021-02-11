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Студенты БГУ вышли на неожиданную для властей акцию протеста

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  • 11.02.2021, 14:40
  • 3,686
Студенты БГУ вышли на неожиданную для властей акцию протеста

Студенческие протесты возвращаются с новой силой!

Во дворике Белорусского государственного университета началась абсолютно неожиданная для властей студенческая акция.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

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