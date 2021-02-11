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Меркель защитила решение о продлении жесткого локдауна в Германии

  • 11.02.2021, 14:39
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Меркель защитила решение о продлении жесткого локдауна в Германии

Канцлер ФРГ указала на опасность, связанную с новыми мутациями коронавируса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) защитила решение федерального правительства и земельных властей продлить жесткий локдаун по всей Германии до 7 марта. Речь идет о существенных ограничениях, но они приняты в соответствии с принципами демократии, заявила она, выступая в бундестаге в четверг, 11 февраля. Власти обязаны отменить ограничительные меры, когда их причины исчезнут и не имеют права удерживать их в силе ни дня дольше, чем это необходимо, подчеркнула она, сообщает dw.com.

«Я ни на день не забываю, что эти необходимые меры означают для каждого гражданина - никогда прежде не имевшее место временное значительное ограничение свободы, тяжелая личная нагрузка, одиночество, финансовые заботы, экзистенциальные страхи – об этом я не забываю ни дня», - отметила далее федеральный канцлер.

Меркель напомнила, что борьба ведется против вируса, и поэтому в решениях следует ориентироваться на показатели числа инфицированных и распространения инфекции. Ослабление локдауна не должно привести к возникновению третьей волны эпидемии, при которой вновь бы начался экспоненциальный рост заражений, подчеркнула она.

Тенденция на снижение числа заражений и опасность от новых мутаций

Глава немецкого правительства отметила, что в целом удовлетворена тенденцией, свидетельствующей о сокращении числа новых инфицированных. «По всей видимости, показатели летальных исходов также сокращаются, по крайней мере не наблюдается новых максимальных показателей», - отметила она.

Одновременно Меркель указала на «реальную опасность», связанную с новыми мутациями коронавируса и напомнила, что они более агрессивны и легче передаются, чем предыдущие варианты. В соответствии с этим она призвала жителей страны к терпению и настойчивости. «В конце концов мы сможем вместе победить эту пандемию», - уверена она. 

Решение продлить локдаун с некоторыми послаблениями

Накануне Меркель и премьер-министры федеральных земель в ходе видеоконференции приняли решение продлить введенный в середине декабря жесткий локдаун до 7 марта. Ведомство федерального канцлера, вопреки сопротивлению ряда федеральных земель, настояло на данном решении, ссылаясь на угрозу, связанную с быстрым распространением новых, более опасных мутаций коронавируса. В результате ограничения по контактам между людьми сохранятся и в ближайшие недели. Закрытыми остаются гостиницы, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, фитнес-студии, а также предприятия розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек.

В то же время федеральные земли получили право самостоятельно решать, когда и в какой форме возобновлять работу школ и детских садов. Это право было согласовано по настоянию премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета (Armin Laschet), который неоднократно предупреждал о катастрофических последствиях закрытия школ и детсадов для детей и родителей. Кроме того, по решению участников видеоконференции, с 1 марта смогут возобновить работу парикмахерские.

Следующая встреча канцлера ФРГ с главами земельных правительств, на которой будет обсуждаться тема продления или ослабления локдауна, состоится 3 марта.

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