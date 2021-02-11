Александра Герасименя — гражданину Лукашенко: Вы стали позором нашей страны 19 11.02.2021, 14:40

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Александра Герасименя

Мы не из картона сделаны и умеем идти до конца.

Трехкратная олимпийская призерка Александра Герасименя обратилась в открытом письме к гражданину Лукашенко.

— Исполнилось полгода с момента президентских выборов в Беларуси, которые вы, гражданин Лукашенко, проиграли, но не нашли в себе силы и смелости признать поражение и уйти с достоинством, как это принято в спорте. За эти 6 месяцев беларусы прошли многое: разгон мирных граждан светошумовыми гранатами, расстрелы резиновыми и боевыми пулями, пытки на Окрестина, бесследные исчезновения протестующих, убийства демонстрантов, «заезды смерти» по белорусским дворам в исполнении Баскова, Эйсмонт и прочих ваших прихлебателей.

20 лет своей жизни я отдала, выступая за сборную и защищая честь своей страны. 20 лет честной, напряженной и очень сложной борьбы, борьбы с собой, с соперниками, с болью и разочарованиями, борьбы подобной марафону, со своими взлетами и падениями. Спорт научил меня уважать соперников, права конкурентов, быть милосердным к слабейшим и никогда не сдаваться в своей борьбе.

Последние полгода наш белорусский народ превозмогает свой марафон — марафон борьбы с насилием, пытками, унижениями и смертями. И мне как никогда больно смотреть на то, как за проявление своей гражданской позиции людей лишают права голоса, свободы, а иногда и жизни.

И самое главное, что у всего этого общенационального кошмара есть название — это вы, Александр Лукашенко. Защищая свой трон и неприкосновенность, вы, гражданин Лукашенко, не гнушаетесь ничем. У вас нет никаких моральных принципов. Вы угнетаете и уничтожаете свой народ, думая, что он вас любит. А он вас ненавидит и просит, чтобы вы скорее ушли.

Вы много обещаете, но никогда не выполняете свои обещания и никогда не отвечаете за свои слова. Вы держитесь за власть изо всех сил, несмотря на то, что ваши руки уже по локоть в крови. Вы уничтожаете тех, кто думает иначе или не согласен. Вы разрушили практически все отрасли в стране, ставя на места не профессионалов, а только тех, кто умеет соглашаться, поддакивать и выполнять ваши личные приказы. О каком будущем могут мечтать беларусы, когда за два десятилетия из страны уехали сотни тысяч человек?

Страну покинули самые лучшие, талантливые и смелые, потому что они не смогли смириться с вашим хамством, жестокостью и беспринципностью.

В спорте, проиграв заплыв или забег, матч или марафон, спортсмен сохраняет достоинство и готовится к следующим соревнованиям. Вы же, проиграв выборы и не признав своего поражения, стали позором страны, кровавым позором.

Сегодня в Минске открылось так называемое «Всебелорусское народное собрание» — очередной пример циничного попрания прав белорусов и глумления над волей народа. Пока по проспектам, дворам и лестничным клеткам бегают «тихари» без опознавательных знаков, похищающие, пытающие и убивающие мирных жителей, вы, гражданин Лукашенко, имитируете игру в демократию и нагло, беззастенчиво врете в глаза людям. Все в ваших лучших традициях.

Делегатов съезда собрали угрозами штрафов и понижений в должности, угрозами увольнений и уголовного преследования. Кто все те люди, оказавшиеся на собрании? Заложники системы, заложники начальства, заложники ситуации, — они никого не представляют, даже себя, а вы, гражданин Лукашенко, врете о «диалоге с народом», как врали всегда.

Гражданин Лукашенко, вы нас даже не представляете. Нас не испугали светошумовые гранаты, похищения вашими «тихарями», дубинки и резиновые пули насильников в черных балаклавах, незаконные штрафы и уголовные дела, шитые красно-зелеными нитками следователей и прокуроров. Нас больше не запугать и не сломать. Вы утверждаете, что пойдете до конца. Так вот знайте — мы тоже не из картона сделаны, и тоже умеем идти до конца, что доказывали не раз, вырывая у сильнейших соперников победы для нашей страны. Победим и в этот раз, потому что на нашей стороне правда и справедливость.

Я очень надеюсь, что на собрании, организованном вами под угрозами увольнения и давления, белорусский народ услышит от вас самые долгожданные для него слова — «я ухожу». Это будет лучшее, что вы смогли бы сделать для Беларуси.

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