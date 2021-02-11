У российских компаний начались проблемы с продажей нефти в Европу 2 11.02.2021, 15:05

5,539

Конкуренция за покупателя только накаляется.

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе вопреки ожиданиям не устремилась вслед за Brent в сторону $60 за баррель, а, напротив, «топчется» в районе $54-55 за баррель, увеличивая тем самым дисконт к эталонному сорту, следует из данных S&P Global Platts, предоставленных ТАСС.

Если еще в конце января Urals торговалась с премией в 1 цент или с небольшой скидкой к Brent на фоне сокращения поставок российской нефти в Европу, то уже в феврале дисконт к североморскому эталону стал увеличиваться. «Фундаментальные факторы спотового рынка в феврале резко ухудшились, поскольку план поставок на этот месяц вырос еще на четыре танкерные позиции. При этом существенная часть уже заявленных партий пока не может найти спрос», - объясняет редактор по рынку нефти S&P Global Platts Иэн Стивенсон.

Конкуренция за покупателя на европейском рынке в преддверии арбитражных поставок из Китая только накаляется, добавляет он. «Как результат, дифференциалы сортов нефти к эталону движутся по нисходящей траектории, несмотря на макроэкономические факторы, которые толкают котировки вверх», - заключил он.

По данным Platts, если 25 января Urals в Средиземноморье (CIF Augusta) торговалась по $54,9 за баррель, то есть с премией в $0,1 к Brent, то 11 февраля при цене $54,3 за баррель Urals уже имела дисконт к Brent в размере $0,6 за баррель. На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) ситуация схожая. Если 25 января Urals там стоила $54,75 за баррель, а скидка к Brent составляла $0,05 за баррель, то 11 февраля спотовая цена на российскую нефть опустилась до $54 за баррель, а разрыв к Brent увеличился до $0,95 за баррель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».