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Цены на некоторые белорусские овощи за последний год выросли на 25%

  • 11.02.2021, 15:36
Цены на некоторые белорусские овощи за последний год выросли на 25%

Дорожает даже картофель.

В Беларуси отмечается значительный рост цен на традиционные для страны овощи и фрукты, на некоторые виды – до 25%, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Если сравнивать с январем прошлого года, то по отдельным позициям рост составил до 25%.

Цены выросли практически на все виды традиционных для питания белорусов овощей – капусту, картофель, лук, морковь, свеклу. Пока ситуация остается прежней: цены на продукцию отечественных сельхозпроизводителей продолжают упорно расти.

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