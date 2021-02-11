Цены на некоторые белорусские овощи за последний год выросли на 25%
- 11.02.2021, 15:36
Дорожает даже картофель.
В Беларуси отмечается значительный рост цен на традиционные для страны овощи и фрукты, на некоторые виды – до 25%, пишет сайт «Белорусы и рынок».
Если сравнивать с январем прошлого года, то по отдельным позициям рост составил до 25%.
Цены выросли практически на все виды традиционных для питания белорусов овощей – капусту, картофель, лук, морковь, свеклу. Пока ситуация остается прежней: цены на продукцию отечественных сельхозпроизводителей продолжают упорно расти.