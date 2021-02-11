Washington Post: Трамп в изгнании молча смотрит, как его мир рушится 1 11.02.2021, 15:52

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Дональд Трамп

Соратники стараются максимально изолировать экс-президента США до окончания процесса импичмента.

Столкнувшись уже со второй процедурой импичмента за свою политическую карьеру Дональд Трамп ведет себя необычно тихо. Укрывшись на своей вилле Мар-а-Лаго во Флориде, бывший президент США тратит свои дни на игры в гольф. Он звонит старым друзьям и соратникам, лишь чтобы напомнить о себе.

Трамп ужинает на внутреннем дворе своего пышного убежища. Часто это происходит в компании когорты политических помощников, которым он до сих пор платит, - пишет Washington Post (перевод — unian.net).

Издание напоминает, что во вторник Сенат провел рассмотрение его второго импичмента. И это почти через ровно год после первого такого слушания. Но Трамп все равно ожидает, что даже разделенный Сенат спасет его от обвинений в организации беспорядков путем поощрения разъяренной толпы атаковать Капитолий 6 января. Но несмотря на эту уверенность, разбирательство в Сенате прошло не так, как Трамп или его соратники надеялись.

Особенно Трамп был разочарован своим адвокатом Брюсом Кастором, который приводил нелепые аргументы, был одет в костюм не своего размера и в какой-то момент даже похвалил демократов в Палате представителей за дело против Трампа. Несколько советников Трампа отругали Кастора за его поведение. К критике присоединились и несколько сенаторов включая Билла Кассиди, который пояснил, что паршивая защита Трампа заставила его поддержать конституционность второго импичмента.

В самостоятельно организованном "изгнании" на юге Флориды после потери поста президента Трамп построил себе позолоченный пузырек, защитный щит, который усиливает решение Twitter и других социальных сетей удалить его страницы после штурма Капитолия. Друзья экс-президента США рассказали Washington Post, что Трамп плывет по течению без понимания, что будет дальше. И это впервые за его политическую карьеру. Они добавили, что в разгар второго импичмента Трамп спокойнее, чем они рассчитывали.

Вместе с тем, процесс, который во вторник начался в Сенате, не оставляет мыслей Трампа, о чем сказали его соратники. Он до сих пор обижается на некоторых республиканцев, которых обвиняет в измене. Среди них Лиз Чени, поддержавшая его импичмент, а также лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти. Последний заявил, что Трамп "несет ответственность" за штурм Капитолия.

"Он успокаивается, наслаждается временем, которого у него не было раньше. А также он думает об импичменте", - сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Washington Post пишет, что описанный выше портрет Трампа в эту минуту - это результат интервью, проведенных с 11 советниками, союзниками и друзьями экс-президента, большинство из которых говорили на условиях конфиденциальности. Сначала Трамп заставлял своих адвокатов в деле об импичменте, чтобы они безосновательно утверждали, будто у него "украли" победу на выборах. Но защита такую позицию отвергла. Хотя адвокаты все же ссылаются на первую поправку конституции США, утверждая, что их клиент имеет право распространять дезинформацию и ложные утверждения.

Адвокаты и соратники побоялись, что Трамп сам саботирует свои позиции. Поэтому они настаивают, чтобы он хранил молчание, пока разбирательство в Сенате не закончится. Соратники боятся, что все, что Трамп скажет, может лишь укрепить дело против него. И еще больше республиканцев не захотят его оправдывать. Дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер тоже призвали экс-президента не вмешиваться в процесс, который продолжается в Сенате.

"Со многих точек зрения, старый мир Трампа разваливается вокруг него. Президент Джо Байден победил его на выборах в ноябре. Соседи Трампа во Флориде пытаются добиться, чтобы ему запретили жить в Мар-а-Лаго, где после потери президентского кресла он потерял специальный доступ к площадке для вертолетов. Здания, украшенные его именем, пытаются снять вывески "Трамп", - пишет издание.

Организатор турниров по гольфу PGA в США отказался проводить мероприятия в клубах Трампа. А лобби отеля Трампа, расположенного неподалеку от Белого дома, стало подозрительно пустым. Вместе с президентским креслом Трамп потерял и защитный пресс-пул. А Байден дал четко понять, что не будет делиться со своим предшественником отчетами разведки. Поскольку считает Трампа угрозой для безопасности.

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