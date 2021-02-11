закрыть
11 февраля 2021, четверг, 18:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине после блокировки пророссийских телеканалов начал падать рейтинг партии Медведчука

12
  • 11.02.2021, 16:09
  • 4,810
В Украине после блокировки пророссийских телеканалов начал падать рейтинг партии Медведчука
Виктор Медведчук
фото: hvylya.net

Результаты опроса.

Социологический опрос Киевского международного института социологии показывает, что по сравнению с концом января пророссийская партия "ОПЗЖ" несколько утратила поддержку, а "Слуга народа" наоборот - набрала, пишет "Украинская правда". Падение рейтинга партии Медведчука фиксируется на фоне блокировки его телеканалов.

Больше всего голосов получили бы партия "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором;

партию "ОПЗЖ" - соответственно, 11,4% и 16,8%;

партия "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%;

партия "Батькивщина" - 8,9% и 13,2%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина