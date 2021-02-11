В Украине после блокировки пророссийских телеканалов начал падать рейтинг партии Медведчука 12 11.02.2021, 16:09

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Виктор Медведчук

фото: hvylya.net

Результаты опроса.

Социологический опрос Киевского международного института социологии показывает, что по сравнению с концом января пророссийская партия "ОПЗЖ" несколько утратила поддержку, а "Слуга народа" наоборот - набрала, пишет "Украинская правда". Падение рейтинга партии Медведчука фиксируется на фоне блокировки его телеканалов.

Больше всего голосов получили бы партия "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором;

партию "ОПЗЖ" - соответственно, 11,4% и 16,8%;

партия "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%;

партия "Батькивщина" - 8,9% и 13,2%.

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