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Мама Романа Бондаренко попросила суд о ее личном участии в процессе над журналисткой tut.by и врачом

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  • 11.02.2021, 16:13
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Мама Романа Бондаренко попросила суд о ее личном участии в процессе над журналисткой tut.by и врачом
Фото из архива семьи Бондаренко / Еврорадио

При этом претензий к журналистке и доктору она не имеет.

Нам удалось связаться с мамой Романа Бондаренко. Как выяснилось, о том, что суд Московского района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении журналистки Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина, она узнала из СМИ, сообщает tut.by.

После этого Елена Бондаренко подала заявление на имя председателя суда с просьбой о ее личном участии в судебных заседаниях. Заявление зарегистрировали 8 февраля.

— Я считаю необходимым мое личное участие в процессе по делу Артема Сорокина и Екатерины Борисевич, потому что он напрямую касается моего сына, — отмечает Елена Бондаренко. По ее словам, только она может дать согласие всем участникам процесса что-либо говорить, обсуждать, исследовать материалы по поводу состояния здоровья и причин смерти единственного сына.

Елена Бондаренко отмечает, что попросила в своем заявлении сообщить ей о дате и времени судебного заседания для участия в нем.

— Я и ранее просила и сейчас настаиваю на придании максимальной огласке всего, что связано с моим сыном, в том числе и с его смертью, — отмечает она.

Елена Бондаренко отмечает, что 2 декабря ее допросили в Генпрокуратуре и подписанный ею протокол есть в материалах дела о смерти Романа. После этого допроса, по словам Елены Бондаренко, следователь попросил ее прийти на допрос по делу Екатерины Борисевич и Артема Сорокина 8 декабря, однако 7 декабря через адвоката передали, что никуда идти уже не надо.

Напомним, суд над журналисткой tut.by Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным начнется 19 февраля в 10 утра. Процесс будет проходить в Доме правосудия.

Катерина Борисевич была задержана 19 ноября 2020 года. Позже ей и врачу БСМП Артему Сорокину предъявили обвинение в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 178 УК РБ). Поводом стала опубликованная 13 ноября статья, в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя. Это расходится с версией СК и Александра Лукашенко. Катерина Борисевич и Артем Сорокин находятся в СИЗО № 1 Минска. При этом родные Романа к журналистке и доктору претензий не имеют.

Отметим, что за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — до сих пор не возбуждено уголовное дело, родные не признаны потерпевшими.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Катерину Борисевич и Артема Сорокина узниками совести, белорусские правозащитники признали их политзаключенными. С момента задержания обвиняемые удерживаются в СИЗО.

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