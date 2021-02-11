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Политзаключенный Сергей Петрухин в тюрьме стал белорусскоязычным

  • 11.02.2021, 17:54
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Политзаключенный Сергей Петрухин в тюрьме стал белорусскоязычным
Сергей Петрухин

Друзья известного блогера рассказали, какой он человек.

Сергея Петрухина начнут судить 11 февраля в Октябрьском суде Могилева. Вместе с Александром Кабановым его обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, с явным неподчинением требованиям представителей власти», пишет сайт телеканала «Белсат».

Сергею Петрухину 49 лет. Он родился в Кобрине Брестской области. Окончил Гродненское училище искусств и филологический факультет Брестского государственного университета, служил в Советской Армии. У него есть сестра и сын, который живет с бывшей женой Петрухина.

Некоторое время работал в Брестском академическом театре драмы, но интересных ролей, которые приносят удовлетворение, Сергей там не получил, поэтому уволился, и пошел работать на государственное радио, голосовал за Лукашенко. Позже в разговорах, Петрухин признавался, что позже все понял, но тогда он был обычным аполитичным человеком.

С 2008 по 2014 год Петрухин работал ведущим праздников, кажется, такая роль ему очень подходила, с друзьями он создал сатирический проект «Отраженные в лужах».

В 2014 году Сергей решил стать блогером и бороться с коррупцией. Он снимал для своего канала «Народный репортер» ролики социального характера.

С 2017 года начались постоянные задержания Петрухина, наверное, одному ему известно, сколько суток он провел в Брестском ИВС.

Петрухин стал заниматься освещением деятельности милиции, у него был целый цикл видео, посвященных этой теме. В результате в конце 2018 года на Петрухина завели уголовное дело по статьям 189 («Оскорбление») и 188 («Клевета») УК якобы за оскорбление милиционеров. Весной 2019 года блогера признали виновным и присудили огромный штраф – примерно 9 тысяч долларов.

С 2018 года Сергей стал работать с блогером Александром Кабановым, они вместе занимались освещением протеста против строительства аккумуляторного завода недалеко от Бреста. Неоднократно их задерживали, штрафовали, отправляли на сутки. Но Петрухина и Кабанова это не остановило. В результате летом 2020 года оба оказались в тюрьме.

Друг Сергея Алесь Абляк говорит, что ему не хватает Петрухина:

– Мы познакомились и начали работать во время кампании против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Сергей запомнился мне искренним, открытым человеком, с чудесным чувством юмора, с ним было классно работать и проводить время, жаль, этого сейчас нет, – говорит Алесь.

Еще один друг и брестский активист просит не называть его имени, потому что сейчас за ним охотятся силовики, но не отказывается рассказать о Петрухине.

– Познакомились с Сергеем в 2017 году на первых маршах недармоедов. Сергей освещал проблемы людей, и они к нему шли с надеждой, что их голос будет услышан, а проблема недармоедов была одной из самых актуальных. Были марши протеста против этого декрета, Сергей о них рассказывал, и его первый раз посадили на сутки. Уже тогда стало понятно, что власть ему этого не простит. После он занялся вопросами завода АКБ, я с ним много работал, он был искренний, открытый человек, все время был за правду. Никогда никого не боялся, вопрос, выходить или нет, перед ним не стоял, – вспоминает друг Петрухина.

Последнее перед задержанием время Петрухин сотрудничал с правозащитниками.

– Он занимался общественной и правозащитной деятельностью, и в какой-то момент наши интересы совпали. Сейчас нам не хватает его освещения событий. Мы регулярно переписывались с Сергеем, когда его задержали по этому искусственному делу. Он держится хорошо, и, что важно, в тюрьме Петрухин стал белорусскоязычным, – говорит правозащитник «Весны» Владимир Величкин.

Земляк Петрухина Александр Мех рассказывает, что Сергей за короткое время прошел огромный путь, фактически создал себя как нового человека.

– Так случилось, что с Петрухиным судьба нас свела только тогда, когда он начал борьбу за справедливость. С ним произошли феерические изменения после того, как он пошел искать правду в свой ЖЭС по вопросу упорядочения территории своего здания, где над ним просто поиздевались. И, насколько я понимаю, это была та точка отсчета рождения нового человека, гражданина. У каждого в жизни происходит какой-то случай, который меняет жизнь. И Сергей Петрухин стал не просто настоящим гражданином, а превратился в такого Дон Кихота.

Но донкихотство в диктаторской стране не приветствуется. А дальше он прошел тот путь, что ждет рыцаря без «страха и упрека», разорение со стороны власти. И когда встал вопрос, либо за границу, либо оставаться в своей стране и, возможно, попасть за решетку, он выбрал путь гражданина и остался в своей стране, – ставит точку Александр Мех.

Блогеров Александра Кабанова и Сергея Петрухина обвиняют по части 1 статьи 342 УК – «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, с явным неподчинением требованиям представителей власти». Им грозит до трех лет. 11 февраля в Могилеве начнется суд.

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