В Норвегии жителям могут рекомендовать носить по две маски 11.02.2021, 18:25

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фото: Getty Images

Новое исследование показало, что ношение двух масок уменьшает риск инфицирования.

В Норвегии могут рекомендовать носить по две маски одновременно, чтобы улучшить защиту от инфицирования.

Об этом сообщает unian.net со ссылкой на NRK.

"Американское исследование показывает, что надетые одна поверх другой две маски могут обеспечить большую безопасность от заражения коронавирусной инфекцией. Норвежские власти в сфере здравоохранения рассматривают возможность введения такой рекомендации", - говорится в сообщении.

По данным издания, теперь власти Норвегии рассматривают возможность ввести рекомендацию по ношению двух масок одновременно.

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