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До -18°С ожидается в Беларуси в пятницу

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  • 11.02.2021, 19:16
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До -18°С ожидается в Беларуси в пятницу

Будет облачно.

Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 февраля, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. Во многих районах прогнозируется снег, местами метель. По востоку республики временами ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет северный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью по востоку, утром и днем на большей части территории - порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов мороза, днем - минус 10-15 градусов.

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