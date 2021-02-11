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Нефтяной гигант начал отказываться от нефти

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  • 11.02.2021, 19:53
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Нефтяной гигант начал отказываться от нефти
фото: Andrey Rudakov | Bloomberg | Getty Images

Британско-голландская компания представила план по переходу к более чистым источникам энергии.

Британско-голландская компания Royal Dutch Shell заявила, что для нее пик производства нефти уже прошел. Энергетический гигант представил план по энергетической трансформации, включающий постепенный отказ от топлива и переход к более чистым источникам энергии. Об этом пишет Bloomberg.

По оценке компании, ее производство традиционных ископаемых видов топлива будет сокращаться примерно на 1-2 процента в год и к 2030 году будет на 55 процентов ниже, чем в настоящее время. Удельные выбросы Shell, как ожидается, сократятся на 6-8 процентов к 2023 году по сравнению с 2016-м. К 2030 году уровень сокращений достигнет 20 процентов, к 2035-му — 45 процентов, к 2050-му — 100 процентов.

«Мы должны предоставить нашим клиентам те товары и услуги, которые они хотят — продукты с меньшим углеродным следом», — заявили в компании. Ранее Shell заявляла более скромные цели по сокращению выбросов углеводорода. Прежде Shell ожидала, что объемы производимого углекислого газа сократятся к 2022 году как минимум на 3 процента, к 2030-му — на 30 процентов и к 2050-му — на 65 процентов, отмечает CNBC.

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