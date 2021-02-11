закрыть
11 февраля 2021, четверг, 21:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

  • 11.02.2021, 21:18
Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн
Кимбал Маск
Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Кимбал Маск — один из девяти директоров компании Tesla.

Кимбал Маск, брат главы Tesla Илона Маска и член совета директоров компании, продал ее акции на общую сумму $25,6 млн, следует из данных Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), передает РБК.

Согласно опубликованной информации, 9 февраля Кимбал Маск продал 30 тыс. акций. Цена одной бумаги варьировалась от $850 до $857 за акцию.

В результате продажи 30 тыс. акций Tesla у него осталось 599 740 акций компании.

Цена акций компании на бирже NASDAQ упала на 5,26%, до отметки $804,82. Общая стоимость оставшихся у Кимбала Маска акций, по данным на момент выхода заметки, составляет чуть более $482 млн. Общая капитализация Tesla — $772 млрд.

Кимбал Маск — один из девяти директоров компании Tesla, ему принадлежит 10% акций компании.

Илон Маск основал компанию Tesla Motors в 2003 году. Компания производит электромобили (в том числе спорткары и грузовики), батареи и электродвигатели. Выручка компании за 2020 год составила $17 млрд, чистая прибыль — $721 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина