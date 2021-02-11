Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн 11.02.2021, 21:18

Кимбал Маск

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Кимбал Маск — один из девяти директоров компании Tesla.

Кимбал Маск, брат главы Tesla Илона Маска и член совета директоров компании, продал ее акции на общую сумму $25,6 млн, следует из данных Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), передает РБК.

Согласно опубликованной информации, 9 февраля Кимбал Маск продал 30 тыс. акций. Цена одной бумаги варьировалась от $850 до $857 за акцию.

В результате продажи 30 тыс. акций Tesla у него осталось 599 740 акций компании.

Цена акций компании на бирже NASDAQ упала на 5,26%, до отметки $804,82. Общая стоимость оставшихся у Кимбала Маска акций, по данным на момент выхода заметки, составляет чуть более $482 млн. Общая капитализация Tesla — $772 млрд.

Кимбал Маск — один из девяти директоров компании Tesla, ему принадлежит 10% акций компании.

Илон Маск основал компанию Tesla Motors в 2003 году. Компания производит электромобили (в том числе спорткары и грузовики), батареи и электродвигатели. Выручка компании за 2020 год составила $17 млрд, чистая прибыль — $721 млн.

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