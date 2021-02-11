Польша заявила Германии о своем отрицательном отношении к Nord Stream 2 11.02.2021, 21:56

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Польша последовательно противодействует строительству российского газопровода.

Кшиштоф Щерский, государственный секретарь Канцелярии президента Польши, по поручению президента Анджея Дуды провел беседу с главой Канцелярии президента Германии Штефаном Штайнляйном и выразил определенно критическую позицию Варшавы в отношении строительства российско-немецкого газопровода Nord Stream 2, который, по мнению польской стороны, приведет к большей зависимости ЕС от импорта российского газа, передает «Радио Польша».

Как подчеркнул Щерский, «Польша убеждена, что оценка исторических событий всегда должна основываться на знании фактов и не оправдывает современную политику».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 10 февраля заявил, что из-за преступлений, совершенных во время Второй мировой войны нацистами, у Германии есть долг в отношении России и она обязана поддерживать с ней теплые отношения, а газопровод Nord Stream 2 является одним из последних мостов между Европой и Россией.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что высказывания президента Германии о Nord Stream 2 можно понимать и в следующем ключе: «Они отражают новый смысл в интерпретации этого подхода и демонстрируют готовность немецкой стороны обсуждать вопрос о репарациях [Польше за потери во время Второй мировой войны. — Ред.]».

Марцин Пшидач отметил: «Если долг в отношении России за ущерб, причиненный во время войны с Германией, должен быть реализован в форме газопровода Nord Stream 2, то нам не нужно никого убеждать, что Польша потеряла во время войны значительную часть своего населения и инфраструктуры».

Польша последовательно противодействует строительству газопровода Nord Stream 2 и германо-российское экономическое сотрудничество, осуществляемое над головами поляков и украинцев в нарушение принципа европейской солидарности.

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