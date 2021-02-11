ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в 2021 году

ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в 2021 году1
- 11.02.2021, 22:10
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ОПЕК понизила прогноз из-за локдаунов.
ОПЕК вслед за Международным энергетическим агентством (МЭА) понизила оценку ожидаемого суточного роста спроса на нефть в 2021 году. Согласно прогнозу организации, он замедлится на 100 тыс. баррелей в сутки и опустится до 5,8 млн. Таким образом, мировой спрос на нефть, по оценке картеля, составит около 96 млн баррелей в сутки, передает kommersant.ru.
«Продление ограничительных мер и введение новых локдаунов в ряде стран стало поводом для пересмотра оценки по спросу в первом полугодии 2021 года»,— приводит ТАСС выдержку из февральского отчета ОПЕК.
Спрос на нефть сильно обрушился в 2020 году из-за ограничений в бизнесе и социальной сфере на фоне пандемии коронавируса. ОПЕК ждет начала его восстановления во второй половине 2021 года. В начале февраля стоимость нефти марки Brent вернулась к своим значениям до пандемии, достигнув $61 за баррель.