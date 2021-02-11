Мэр Варшавы поблагодарил белоруса, который толкал автобус в заснеженном городе
- 11.02.2021, 22:15
- 2,075
Дмитрий Салогуб получит подарок.
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поблагодарил белоруса Дмитрия Салогуба, который недавно толкал автобус в заснеженном городе.
"В трудной ситуации он помог городскому автобусу выехать на дорогу, — пишет Рафал Тшасковский в Facebook. —Теперь он сам сможет преодолевать дальнейшие маршруты в течение 90 дней на общественном транспорте Варшавы".
Белорус получит подарок — проездной билет. Его поступком был поражен не только мэр столицы Польши.