Ученые опровергли «сенсационную» гипотезу об эволюции человека 4 12.02.2021, 8:53

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Специалисты провели анализ ДНК находок на территории Китая.

Новые результаты сделали вновь актуальной общепринятое мнение эволюции и миграции.

Современный анализ ДНК опровергает «сенсационную» гипотезу об эволюции человека, прозвучавшую в 2015 году. Над научной работой трудились ученые из главных университетов Китая в команде с экспертами из Тайваня, Австралии и США, пишет lenta.ua.

Шесть лет назад на территории Китая в пещерах Луна, Хуанлун, Фуянь, Янцзяпо и Санью были обнаружены зубы древних людей. Археологи определили возраст останков по возрасту слоев и он составил 120 тысяч лет. Ранее считалось, что современные представители людского рода эволюционировали в период от 500 до 315 тысяч лет назад и покинули Африку 65-45 тысяч лет назад. Заявление в 2015 году восприняли как сенсацию и оно поставило под сомнение уже существующую и признанную теорию.

Ученые решили провести ДНК-тест зубов, чтобы разобраться в вопросе эволюции. Было подтверждено, что находка действительно принадлежит разумному виду, а возраст на деле не превышает 16 тысяч лет. Новые результаты опровергли «сенсацию» 2015 года и сделали вновь актуальной общепринятое мнение эволюции и миграции. Эксперты подчеркнули, что ДНК одного образца по генетике соответствует людям, проживающим на сегодняшний день на территории Мьянмы и Тибета.

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