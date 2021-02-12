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В Жодино прошли несколько акций протеста одновременно

  • 12.02.2021, 9:12
  • 1,391
В Жодино прошли несколько акций протеста одновременно

Люди вышли на марши и встали в цепи солидарности.

Одновременные марши и цепи против позорного «всебелорусского собрания» произошли в Жодино.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

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